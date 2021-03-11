إطلالات ربيعية لن تستطيعي مقاومتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 10:46 مساءً - في موسم الربيع قد تحملين معك قطعاً من الشتاء كالبليزر والسروال الدنيم والقميص الأبيض، وهي تلك القطع الساسية التي تعتبر ضرورية في خزانة كل امرأة ولكن يحمل موسم الربيع معه قطعاً جديدة تمثل صيحة في عالم الموضة، وإذا كنت من هواة التسوق والأناقة فانت حتماً لن تستطيعي مقاومة شرائها لإحداث تغيير في طلالتك الروتينية. كل ما تحتاجينه لتجديد خزانتك الربيعية سبع قطع سنعلمك سبل تنسيقها عساها تحمل الفرح والثقة بالنفس فالأناقة تدخل الطاقة الإيجابية الى حياتك، لتستمري في العطاء وتقديم الأفضل كل يوم.

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ما القطع السبع التي ستحتاجينها؟



التوب القصيرة: اخترنا لك التوبات المزدانة بشكل الفراشة من الأمام وهي جذابة وانثوية وتتوافر بموديلات كثيرة وخامات تليق بالليل غذا كانت براقة او بالنهار، ولكنها تشكّل إضافة جميلة الى خزانتك الربيعية وستغرمين بارتدائها.



بلوزة من باكو ربان من الترتر الفضي للمناسبات والسهرات

بلوزة من باكو ربان من الترتر الفضي للمناسبات والسهرات



بلوزة من غيزابيل ماران لإطلالات نهارية انيقة يمكن ارتداؤها مع بليزر

بلوزة من غيزابيل ماران لإطلالات نهارية انيقة يمكن ارتداؤها مع بلايزر





اتجاه colorblock:



لم لا تحاولي ارتداء الفساتين والمايوهات والتنانير المقسمة عامودياً الى لونين فهي تزيد قامتك طولاً وتلفت النظر لجمال ألوانها.

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فستان قميص من Staud

فستان قميص من Staud



حقيبة" بازل" من Loewe

حقيبة" بازل" من Loewe



زي سباحة من ماثيو بروش

زي سباحة من ماثيو بروش



الفستان المنمق بالزهور:



رأينا الكثير من الأزياء المطبعة بنقش النمر أو بالزهور والنباتات تتسم بالتطبيعات العريضة، ولكننا ندعوك في هذا الموسم الى ارتداء الفساتين البوهيمية المنمقة بزهور بسيطة صغيرة.



فستان من Agua by Agua Bendita

فستان من Agua by Agua Bendita



فستان مطبع بالزهور من لويزا بيكاريا

فستان مطبع بالزهور من لويزا بيكاريا





الحذاء البلاكسي الشفاف:



لا يمكنك الانتقال الى الربيع من دون اقتناء صندل أو حذاء شفاف للمصممة أمينة معادي لأنه من أساسيات الربيع.

اخترنا لك حذاء من طراز صنادل المحاربين gladiator يتميزان بالوان قوس قزح مرصع بالكريستال المتوهج.

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صندلان للمصممة أمينة معادي

للمصممة أمينة معادي

للمصممة أمينة معادي





الحذاء الرياضي:



يعتبر الحذاء الرياضي الأبيض المطبع بالأحرف أو المزدان بالغليتر قطعة ضرورية لا بد لك من اقتنائها في هذا الموسم وهي تليق بالسراويل والتنانير والفساتين المطبعة بالزهور الريفية.



حذاء من غولدن غوس

حذاء من غولدن غوس



حذاء من دولتشي اند غابانا

حذاء من دولتشي اند غابانا



الأقراط الكبيرة Ear cuf earrings



وتأتي قطعة كبيرة نرتديها في اذن واحدة منها ما هو مصمم من الماس أو الكريستال للمناسبات ومنها من الذهب الخام المشغول باليد وتتميز بشكلها الملتوي الذي يتلاءم مع شكل الأذن وانحناءاتها.



قطعة للأذن من تاتيانا فرستايتن من الذهب والماس

قطعة للأذن من تاتيانا فرستايتن من الذهب والماس



قطعة للأذن من لويس ابيل من الذهب الخام

قطعة للأذن من لويس ابيل من الذهب الخام



قطعة للأذن تنزلق على الأذن من بيبي فندرفلدين

قطعة للأذن تنزلق على الأذن من بيبي فندرفلدين





فستان body:



اعتدنا في المواسم السابقة على الفستان البودي القصير ولكن هذا الموسم يحمل الينا فساتين بودي تتميز بقصة مستطيلة عند الصدر وبزخرفات معدنية وهي طويلة ومن القماش المحبوك.

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3 فساتين للمصممة رايتشل جيلبير بألوان الزهري والأبيض والباستيل

فساتين للمصممة رايتشل جيلبير بألوان الزهري والأبيض والباستيل

فساتين للمصممة رايتشل جيلبير بألوان الزهري والأبيض والباستيل

فساتين للمصممة رايتشل جيلبير بألوان الزهري والأبيض والباستيل

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