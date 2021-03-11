عبايات خليجية مستوحاة من رزان البلوشية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 10:46 مساءً - رزان البلوشية، مقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية تعتمد على خيارات الأزياء الخليجية في الكثير من الإطلالات لتحيي تراثها، وتفضل رزان اختيار العبايات الخليجية بأنواعها، والتي تُعد القطعة الأولى المفضلة للنساء في الدول العربية، لذا نقدم لكِ من وحيها عدة موديلات لعبايات بسيطة وناعمة، يمكنك استيحاء بعض الأفكار منها لجمال مظهرك.



عبايات سوداء بأكمام ملونة من رزان البلوشية

عبايات سوداء بأكمام ملونة



إن كنتِ ممن يفضلن خيارات العبايات السوداء بالأسلوب الناعم، فيمكنك اعتماد عباية سوداء مزينة في أطراف الأكمام بلونك المفضل أو أحد الألوان المتماشية مع خطوط الموضة، لتحصلي على إطلالة ناعمة وبسيطة بأسلوب شبابي مرح. ومن وحي رزان البلوشية جمعنا لكِ إطلالتين مختلفتين بأسلوب شبابي مميز؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة بخط من الفصوص الصغيرة وبأكمام بدرجة فاتحة من اللون الأخضر لخيار خريفي ناعم، وتزينت في إطلالة أخرى بعباية مصممة بأكمام منفوخة صفراء ومزينة بفصوص صغيرة لمظهر عصري مميز.

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خيارات العبايات بالألوان الفاتحة لذوات الجسم النحيل

العبايات بالألوان الفاتحة



تفضل الفتيات ذوات الجسم النحيل خيارات العبايات الملونة بالألوان الفاتحة لإطلالة شبابية مميزة، لذا نسقت مريم البلوشية عباية رمادية ناعمة مزينة بزهور بيضاء في الجانبين مع حجاب وحذاء باللون الأبيض لخيار حيادي ناعم، واختارت في الإطلالة الثانية عباية سكرية مطرزة بالأبيض في الأطراف، وأكملتها بأكسسوارات سوداء وذهبية، لتحصل على مظهر صباحي ناعم.



إطلالات رزان البلوشية بعبايات سوداء بتصميمات بسيطة

عبايات سوداء بتصميمات بسيطة



تعتمد الكثيرات من النساء على خيارات العبايات السوداء المزينة بالخيوط الملونة الناعمة لمظهر شبابي مميز، لذا ارتدت رزان عباية سوداء مزينة بدوائر متداخلة في الأطراف مع حجاب بتصميم مماثل لمظهر حيادي مميز ومناسب للكثيرات من النساء في الإطلالات المختلفة، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية سوداء منسدلة مزينة بقماش بني في الأطراف مع حجاب بني لخيار ناعم للخريف، ولإطلالة ثالثة أطلت بعباية سوداء مزينة بخطوط خضراء على الأطراف لمظهر شبابي عملي.

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