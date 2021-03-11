كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 10:46 مساءً - يُعتقد منذ فترة طويلة أن ماء الأرز -الماء المتبقى بعد طهي الأرز- يعزز قوة الشعر ويجعله أجمل، وكان أول استخدام معروف له منذ أكثر من 1000 عام في اليابان.



واليوم، تكتسب مياه الأرز شعبية كعلاج للبشرة أيضاً، إذ يلعب دوراً كبيراً في تهدئة البشرة، كما يحسن حالات البشرة المختلفة، إذ يحتوي على مواد معروفة للمساعدة في حماية البشرة وإصلاحها.



وعلى الرغم من عدم إثبات كل الادعاءات حول كيفية مساعدة ماء الأرز لبشرتك وشعرك، إلا أن هناك أدلة على أنها تساعد أنواعاً معينة من مشاكل البشرة، مثل أضرار أشعة الشمس والشيخوخة الطبيعية، كما أنها تصلح الشعر التالف.



وفي حين أنه لا ينصح بشرب الكثير من ماء الأرز بسبب محتواه المحتمل من الزرنيخ، إلا أن وضعه على بشرتك وشعرك قد يجلب فوائد إيجابية، ويفضل مراجعة طبيب الأمراض الجلدية أولاً قبل البدء في أي نظام جلدي.

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وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على فوائد ماء الأرز للبشرة الدهنية..



- ماء الأرز لتفتيح البشرة

ماء الأرز لتفتيح البشرة



في الواقع، تحتوي الكثير من المنتجات التجارية، بما في ذلك الصابون والتونر والكريمات، على ماء الأرز، وتوصي العديد من المواقع الإلكترونية باستخدام ماء الأرز لتفتيح البشرة أو تقليل البقع الداكنة.



ويؤكد البعض أن تفتيح البشرة يرجع إلى ماء الأرز، ومن المعروف أن بعض المواد الكيميائية الموجودة فيه تعمل على تفتيح الصبغة.

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- ماء الأرز لنضارة البشرة

ماء الأرز لنضارة البشرة



أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن ماء الأرز المخمر يمكن أن يساعد في تحسين تلف الجلد الناتج عن الشمس، كما يزيد من الكولاجين في الجلد، مما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد على منع التجاعيد، كما أن له خصائص واقية من الشمس.



وتظهر دراسات أخرى أدلة قوية على فوائد ماء الأرز المخمر لمكافحة الشيخوخة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.



- ماء الأرز لعلاج حب الشباب والأكزيما والطفح الجلدي والالتهابات



من المعروف أن ماء الأرز له خصائص تساعد على علاج عدة مشكلات تتعلق بالبشرة، فاستخدامه موضعياً يمكن أن يهدئ البشرة ويزيل البقع التي تسببها الأمراض الجلدية مثل الأكزيما ويساعدها على الشفاء، فضلاً عن حب الشباب والطفح الجلدي وغيرها من الالتهابات.

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- ماء الأرز لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس



ثبت أن المواد الكيميائية الموجودة في الأرز تساعد في حماية الجلد من أشعة الشمس، وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن ماء الأرز يعد واقياً من أشعة الشمس، وفعالاً عند دمجه مع مستخلصات نباتية أخرى.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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