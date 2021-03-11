فريد من نوعه.. استمتع بمتحف الرمال في الغردقة بـ100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر الغردقة من أفضل الأماكن المميزة التي يفضل زيارتها في الخريف أو الشتاء، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذين الفصلين من كل عام.

هناك ستستمتع بالشواطئ والمنتجعات السياحية وكذلك الجزر البحرية مثل أبو منقار والجفتون، كما يمكنك الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية مثل وادي الحمامات ودير الأنبا أنطونيوس والمعهد القومي لعلوم البحار، الذي يضم مجموعة من الأسماك المحنطة ويسرد تاريخها.

ولكن هل سمعت يوما ما عن متحف الرمال الموجود هناك؟.. الخليج 365 يصطحبك عزيزي القارئ في جولة للتعرف أكثر على هذا المكان المميز في الغردقة، وفقا للجروب الشهير على فيسبوك Travel Secrets Club Official ، والمعني باكتشاف الأماكن السياحية.

المكان

يقع متحف الرمال بالغردقة Sand City Hurghada، جنوب مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

فكرة المتحف

بعض النحاتين من كل دول العالم نحتوا تماثيل على الرمال بطريقة معينة بحيث تتحمل الرياح والمطر طوال العام.

فريد من نوعه

يعتبر المتحف من معالم مصر الشهيرة، وهو الأول من نوعه في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه الأول في العالم الذي تم نحت التماثيل فيه بنوعين من الرمال، الأصفر والأبيض.

ماذا يحوي؟

يوجد بالمتحف تماثيل لشخصيات تاريخية مثل نابليون بونابرت والملكة إيزيس وكليوباترا، والإسكندر الأكبر، والسلطان محمد الفاتح، وشخصيات كارتونية من الافلام المشهورة، باتمان وسبايدرمان، ويضم 42 تمثالًا صنعها 42 نحاتًا عالميًا

أنشطة يمكنك القيام بها في المتحف

يوجد داخل المتحف مطاعم واستراحات للزوار وأماكن لعب أطفال.

يمكنك التجول في أرجاء المتحف للتعرف على منحوتاته المتنوعة.

يمكن للأطفال مشاهدة لوحة الكارتون لشخصيات والت ديزني الشهيرة، سبونج بوب، وتوم أند جيري.

يمكن التقاط بعض الصور التذكارية مع كل التماثيل الموجودة بالمتحف سواء كانت لشخصيات تاريخية أو كارتونية.

مواعيد المتحف

يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

سعر التذكرة

للكبار فوق 12 سنة.. 100 جنيه شاملة التصوير.

للأطفال دون 12 سنة.. 50 جنيه.

مجانية لمن هم دون 3 سنوات.