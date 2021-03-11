صدمة أو سيكوباتية.. تحليل لغة جسد متحرش المعادي أثناء القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

غليان وغضب يجتاحان الرأي العام، ومحاولات أمنية لملاحقة شخص طالب المجتمع أجمعه بتوقيع أقصى العقوبة عليه، إثر جريمته التي حددها القانون باختطاف طفلة ومحاولة هتك عرضها.

فبعد يوم واحد من انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يحاول التحرش بطفلة صغيرة في مدخل عمارة سكنية، لكن تدخل بعض العاملات في معمل تحاليل طبية في الطابق الأرضي من المبنى أنقذ الطفلة من بين يديه، ألقت قوات الأمن القبض عليه، وهو في حالة من اللا مبالاة والهدوء إضافة إلى الثبات الانفعالي.

من جانبه حلل الدكتور أحمد عبدالله- استشاري الطب النفسي، لغة الجسد التي سيطرت على متحرش المعادي، في المشاهد التي استعرضها فيديو إلقاء القبض عليه، حيث أكد في حديثه لـ"الخليج 365" أنه قد يكون تعرض لحالة من اثنتين أثناء القبض عليه.

وخمن عبدالله أن يكون المتحرش يعاني من اضطراب الشخصية السيكوباتية التي تكون ضد المجتمع، حيث يرتكب جريمته ولا تطرف له عين، أو يشعر بأي ندم على ما فعله.

وخمن أيضًا أن يكون المتحرش أثناء مفاجأة وصدمة القبض عليه كان لديه رد فعل لحظي، عبر عنه من خلال الصمت التام والتجمد، فلم يلجأ إلى الدفاع عن نفسه أو الهرب كمجرمين آخرين.