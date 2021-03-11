حقيقة تأثير لقاح كورونا على الخصوبة.. وهذا هو تأثيره على التخطيط للحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن أصبحت لقاحات مكافحة فيروس كورونا متوفرة لدى أغلب بلدان العالم، انتشرت بعض الشكوك والمخاوف المتعلقة بتأثيرها على الصحة، فأدت الشكوك والتخوفات حول لقاح Covid-19 إلى مخاوف وشكوك حول ما إذا كان من الآمن التفكير في التطعيم أثناء التخطيط للحمل، وكذلك تأثيره على خصوبة كلًا من الرجل أو المرأة.

وفي هذا الصدد استعرض موقع timesnownews، بعض التوصيات حول إرشادات التطعيم ضد كورونا أثناء التخطيط للحمل، وفقًا للدكتورة بريثي ريدي- أخصائية العقم في مستشفى رينبو.

هل يجب أن يتلقى الأشخاص في سن الإنجاب لقاح كورونا؟

تنصح بريثي ريدي الأشخاص في سن الإنجاب بأخذ اللقاح، وهذا يشمل أولئك الذين يحاولون إنجاب طفل وكذلك أولئك الذين يفكرون في الإنجاب، سواء كان ذلك في المستقبل القريب أو في غضون سنوات قليلة.

هل يمكن أن يؤثر أي من لقاحات كورونا على الخصوبة؟

حسمت هذا الأمر بأنه لا يوجد دليل على الإطلاق ولا منطق علمي يفيد بأن أيًا من اللقاحات يمكن أن يؤثر على خصوبة النساء أو الرجال.

هل يمكن للمرأة أن تأخذ لقاح كورونا أثناء علاج الخصوبة؟

(أطفال الأنابيب، نقل الأجنة المجمدة، تجميد البويضات، تحريض الإباضة، التلقيح داخل الرحم، باستخدام الأمشاج المتبرع بها أم لا)

نعم. ومع ذلك، قد ترغب في التفكير في توقيت الحصول على لقاح كورونا أثناء علاج الخصوبة الخاص بك، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية في الأيام القليلة بعد التطعيم والتي لا يرغبون في الحصول عليها أثناء العلاج. والتي تشمل ألم في موضع الحقن، والحمى، والصداع ، وآلام العضلات أو الشعور بالتعب.

وأوضحت أنه قد يكون من المعقول فصل تاريخ التطعيم ببضعة أيام عن بعض إجراءات العلاج (على سبيل المثال، جمع البويضات في التلقيح الاصطناعي)، بحيث يمكن إرجاع أي أعراض، مثل الحمى، بشكل صحيح إلى اللقاح أو إجراء العلاج.

هل يجب عليك تأخير علاج الخصوبة حتى بعد تلقيك لقاح كورونا؟

أشارت إلى أن السبب الوحيد للتفكير في تأخير علاج الخصوبة إلى ما بعد التطعيم هو ما إذا كنت تريد الحماية من كورونا قبل الحمل، فمن غير المحتمل أن تتأثر فرصة نجاح العلاج بتأخير قصير، على سبيل المثال يصل إلى 6 أشهر، خاصة إذا كان عمرك 37 عامًا أو أقل، ومع ذلك، قد يؤثر التأخير لعدة أشهر على فرصتك في النجاح بمجرد أن يتجاوز عمرك 37 عامًا وخاصة إذا كان عمرك 40 عامًا أو أكثر.

متى يمكنك بدء علاج الخصوبة بعد تلقي لقاح كورونا؟

على الفور - لا تحتاج إلى تأخير علاج الخصوبة إلا إذا كنت ترغب في الحصول على الجرعة الثانية قبل الحمل.

كان لديك اختبار حمل إيجابي اليوم، هل لا يزال بإمكانك الحصول على لقاح كورونا؟

أوضحت بريثي ريدي أنه إذا كانت الحالة في فئة خطر الإصابة بكورونا، إما بسبب احتمالية التعرض في العمل أو لأسباب طبية، فلا يزال بإمكانها الحصول على اللقاح أثناء الحمل، وإذا لم تكن لديها مخاطر متزايدة، يُنصح بتأجيله إلى ما بعد الحمل.

وأكدت أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أيًا من لقاحات كورونا سيكون ضارًا، ولكن لم يتم التحقيق بشكل كامل في آثارها أثناء الحمل، لافتة إلى أن المعلومات المعروفة مطمئنة..