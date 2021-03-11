كورونا اليوم: معظم المرضى يعانون من زيادة الوزن.. واكتشاف 5 أعراض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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معظم المرضى يعانون من زيادة الوزن

لقد مر عام بالفعل على انتشار جائحة كوفيد-19، وقد جمع الخبراء الكثير من المعلومات حول كيفية انتقال الفيروس، وكيف يتصرف ويؤثر على المرضى الذين يصابون به.

وفقًا لآخر دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم المطاف بحالات كوفيد الشديدة لديهم شيء واحد مشترك، وهم يعانون من زيادة الوزن أو تم تشخيص إصابتهم بالسمنة، وفقا لموقع timesofindia.

الجرعة الثانية للقاح قد تكون غير ضرورية

قد تكون جرعة واحدة من لقاحات كوفيد المصرح بها حاليًا كافية لتوفير المناعة للأفراد الذين أصيبوا سابقًا بالفيروس، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى جرعة ثانية والمساعدة في إمدادات اللقاح المحدودة بشدة.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ماونت سيناي الأمريكية، ونُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، يمكن أن يؤدي مثل هذا التغيير في سياسة الصحة العامة أيضًا إلى تجنيب هؤلاء الأفراد الآثار الجانبية غير الضرورية لجرعة ثانية من اللقاح، والتي وجد الباحثون أنها أكبر بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا لـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، وفقا لموقع medicalxpress.

دراسة جديدة: "سلالة المملكة المتحدة" أكثر فتكا

ذكر تقرير جديد في "المجلة الطبية البريطانية"، أن أحد أنواع فيروس كورونا المستجد، التي نشأت في وقت لاحق، يمكن أن يكون أكثر خطورة بكثير من السلالة الأصلية.

وسرعان ما انتشرت سلالة المملكة المتحدة، المشار إليها باسم B.1.1.7 بين الإصابات الجديدة بكوفيد-19 داخل المملكة المتحدة، وهي موجودة الآن في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

عالم فيروسات: ثلث مواطني روسيا محصنون من كورونا

قد يكون ثلث الروس محصنين من فيروس كورونا، أعلن ذلك العضو في أكاديمية العلوم الروسية وعالم الفيروسات، ألكسندر لوكاشوف، حيث أدلى بحديث يوم 11 مارس لصحيفة "إزفيستيا " الروسية.

وأوضح قائلا إن سبب ذلك يعود إلى أن هؤلاء كانوا قد واجهوا فيروسات تنفسية أخرى قبل اندلاع وباء "كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.

اكتشاف 5 أعراض جديدة وغير عادية

إلى جانب الأعراض الرسمية للعدوى المدرجة من قبل مركز السيطرة على الأمراض، هناك أيضًا بعض الأعراض الغريبة التي اكتشفها الأطباء، والتي تحتاج إلى عناية في الوقت الحالي، يعتقد الأطباء أن بعض الأعراض تظهر بشكل متزايد في الحالات المبلغ عنها منذ الشهر الماضي.

ووفقًا لوقع timesofindia، تم اكتشاف 5 أعراض جديدة وغير عادية لكورونا، وهي:

1- تقرحات الفم

2- أصابع كوفيد: يتم الإبلاغ عن المزيد والمزيد من حالات التورم على الجلد والأصابع وأصابع القدم في جميع أنحاء العالم، في تطور يثير قلق الخبراء الآن.

3- خلايا النحل: يمكن أن يكون الظهور المفاجئ للطفح الجلدي أو النتوءات البارزة على الجلد، والتي يمكن أن تستمر لساعات، علامة على COVID-19 في الأيام الأولى.

4- تجلط غير طبيعي: أحد الآثار الجانبية المتزايدة التي أبلغ عنها مرضى كورونا

5- التوعك: في حين أن تأثير كورونا طويل الأمد عميق، فإن العلماء لديهم اسم جديد للتوعك والتعب بعد المرض الذي يؤثر على مرضى COVID-19 من خلال مسار العدوى ، وهو PASC.