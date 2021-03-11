إطلالات متنوعة للشابات من ريم السويدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 07:36 مساءً - تعتمد الفاشينيستا السعودية والمؤثرة في مجال الموضة والجمال على مواقع التواصل الاجتماعي، ريم السويدي، على تنسيق الأزياء المختلفة والمواكبة للموضة، ولقاعدتها الجماهيرية الكبيرة التي تجاوزت المليون متابع على انستغرام، فسوف نرصد لمُحِبَّاتِها اليوم عدة أفكار لتنسيقات مميزة من وحيها.



تنسيقات كاجوال من ريم السويدي

تنسيقات كاجوال من ريم السويدي



تلجأ الكثيرات من الشابات عند تنسيق أزيائهن الكاجوال إلى خيارات مدونات الموضة، ولأن ريم السويدي تُعَدُّ خياراً مثالياً، فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة أفكار؛ حيث نسقت بنطلوناً أخضر واسعًا مع بلوزة بيضاء شتوية مزينة بقَصَّة ناعمة في الجزء العلوي، وفي مظهر أنثوي تألقت بتنورة رمادية من المخمل مع بلوزة سوداء من المخمل الناعم، وفي إطلالة يومية بسيطة ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع معطف بلون مختلف من الجينز، وأكملت اللوك بتيشيرت أصفر لخيار ناعم وأنيق.

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إطلالات ريم السويدي بالفساتين المطبعة

ريم السويدي بالفساتين المطبعة



برزت صيحة الفساتين المطبعة بأسلوب الكاجوال بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولهذا العام يمكنك اعتماد عدة أفكار أنيقة ومميزة من ريم السويدي؛ حيث أطلت بفستان أسود ميدي مصمم بأسلوب كلاسيكي مطبع بالزهور الملونة مع الأكمام مرفوعة الأكتاف، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي المرفوع من المنتصف بطريقة ناعمة، وفي إطلالة مميزة ارتدَتْ فستاناً أسود طويلاً مطبعاً بالزهور الضخمة باللونين المشمشي والبيج مع حزام من الجلد للخصر، وتميَّز التصميم بقَصَّته المحتشمة والأنيقة، كما اختارت فستاناً باللون الأزرق النيلي مطبعاً باللون الزهري بأسلوب أنيق، وزُين بأكمام طويلة وخصر من المطاط.

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خيارات الأزياء العملية من ريم السويدي

الأزياء العملية



لأن أزياء العمل تُعَدُّ من أكثر التنسيقات المحيِّرة للفتيات، حيث يبحثن عمَّا يتناسب مع شخصيتهن وأسلوبهن بأسلوب مريح وبسيط، فقد تأنقت ريم السويدي ببنطلون واسع وبليزر باللون الأسود مع حزام من الجلد للخصر وبلوزة سوداء، وسدلت شعرها الأشقر على الكتفين بأسلوب ناعم ومميز، وظهرت في إطلالة عصرية بمعطف من الجلد الناعم باللون الأسود مع بنطال باللون البيج، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي باللون البني المزين بخصلات شقراء للشعر.

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