احترسي.. عادات تقلل من نسبة «الخصوبة» منها الإفراط في ممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أشهر عدة على الزواج، تلجأ الكثير من الراغبات في الإنجاب إلى الأطباء لمعرفة أسباب تأخر الحمل، وفي كثير من الأحيان تكون إجابة الأطباء أنه ليس هناك مشكلة، ولكن من ناحية أخرى قد يكون هناك أسباب طبية ومشكلات صحية أدت إلى تأخر الإنجاب أو تقليل نسبة الخصوبة.

وهناك عدد من الأخطاء الشائعة التي من الممكن أن تقع بها الفتيات تؤثر على نسبة الخصوبة لديها، وفق دكتورة النساء والتوليد أميمة محمد، حيث أوضحت خلال حديثها لـ«هن»، أن هناك عدد من الأخطاء الشائعة والتي يجب على الفتيات أن تتجنبها حتى لا تقل نسبة الخصوبة لديها، والتي جاءت كالتالي:

1- أمراض الغدة الدرقية

- عندما تلاحظ المرأة أنها قد تأخرت في الإنجاب وتذهب للطبيب لتشخيص حالتها، يطلب منها في البداية إجراء تحليل الغدة الدرقية، إذ أن اضطرابات الغدة الدرقية من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تقليل معدل الخصوبة لدى المرأة، لذلك يجب أن تهتم المرأة بمعالجة اضطرابات الغدة الدرقية وتجنب الإهمال بها.

2- الوزن الزائد

- يعد الوزن الزائد من أكثر الأسباب شيوعا، في تراجع خصوبة المرأة وتقليل إنتاج الهرمونات.

3- الإفراط في ممارسة الرياضة

- يعتبر الإفراط الزائد في ممارسة الرياضة بشكل مرهق إحدى أسباب تقليل نسية الخصوبة لدى المرأة.

4-استنشاق المبيدات الكيميائية بشكل مفرط

- يعد استنشاق المبيدات من أهم الأسباب في تقليل نسة الخصوية بالنسبة للمرأة والرجال أيضا، وليس المرأة فقط.

5- الإفراط في التدخين

يؤدي الإفراط في التدخين إلى ارتفاع نسية إصابة المرأة بالعقم، إذ يتسبب في إحداث خلل في هرمونات المرأة والحمض النووي لدى الرجال.

جدير بالذكر أن خصوبة المرأة تتحدد بسن معين، وعند وصولها إلى سن اليأس والذي يتراوح بين الأربعينات والخمسينات، تقل نسب الخصوبة لديها.