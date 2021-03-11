طريقة عمل صوص الرانش.. 4 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أصبح صوص الرانش من العناصر المهمة في صنع السلطات والأكلات، لمذاقه المميز وقوامه الجيد، مع ارتفاع سعره، إليك طريقة عمله في المنزل بخطوات سريعة..

مكونات صوص الرانش

فصان ثوم.

ربع معلقة صغيرة ملح.

ربع كوب بقدونس مفروم.

كوب مايونيز.

نصف كوب لبن زبادي.

معلقة كبيرة خل أبيض.

طريقةعمل صوص الرانش

1_افرمي الثوم ناعم واخلطيه مع الملح ثم دقيه حتى يصبح كالمعجون.

2_اخلطي الثوم مع البقدونس.

3_اخلطي المايونيز مع اللبن والخل الأبيض.

4_اضيفي الثوم والبقدونس وحركي المزيج جيدا حتى تتجانس المكونات.