كل ما تريد معرفته عن مرض الفشل الكلوي وطرق علاجه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُطلَق أيضًا على الفشل الكلوي الحاد اسم الفشل الكلوي المزمن أو إصابة حادة بالكُلى، ويُصاب الأشخاص بالمرض بسرعة، عادةً في أقل من بضعة أيام، هو الأكثر شيوعًا بين الأشخاص المحتجزين بالفعل في المستشفى، وخاصةً المصابين بأمراض خطيرة ويحتاجون إلى عناية مركزة.

ويُقدم هُن، خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوي، وفق موقع هيلث لاين.

أسباب الفشل الكلوي

يمكن أن يكون الفشل الكلوي نتيجة لعدة حالات أو أسباب.

الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر عادة ما يكون لديهم سبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

فقدان تدفق الدم إلى الكليتين.

يمكن أن يؤدي الفقدان المفاجئ لتدفق الدم إلى كليتيك إلى الفشل الكلوي.

بعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكليتين تشمل:

نوبة قلبية.

مرض القلب.

فشل الكبد.

جفاف.

حرق شديد.

رد فعل تحسسي.

عدوى شديدة، مثل تعفن الدم.

ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تحد أيضا من تدفق الدم.

مشاكل القضاء على البول.

علاج الفشل الكلوي

هناك العديد من العلاجات لفشل الكلى. يعتمد نوع العلاج الذي تحتاجه على سبب الفشل الكلوي.

غسيل الكلى

يقوم غسيل الكلى بترشيح وتنقية الدم باستخدام آلة. حيث يؤدي الجهاز وظيفة الكلى. حسب نوع غسيل الكلى، قد تكون متصلاً بجهاز كبير أو كيس قسطرة محمول.

قد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي منخفض الملح، مع غسيل الكلى.

غسيل الكلى لا يعالج الفشل الكلوي، لكنه قد يمد حياتك إذا ذهبت إلى العلاجات المجدولة بانتظام.

زرع الكلى

خيار العلاج الآخر هو زرع الكلى. يمكن أن تعمل الكلية المزروعة بشكل طبيعي، ولم تعد هناك حاجة لغسيل الكلى.

عادة ما يكون هناك انتظار طويل لتلقي كلية متبرع متوافقة مع جسمك.

إذا كان لديك متبرع حي، فقد تسير العملية بسرعة أكبر.

يجب أن تأخذ أدوية مثبطة للمناعة بعد الجراحة لمنع جسمك من رفض الكلى الجديدة. هذه الأدوية لها آثارها الجانبية، بعضها خطير.

قد لا تكون جراحة الزرع خيار العلاج المناسب للجميع. من الممكن أيضًا أن تكون الجراحة غير ناجحة.

-تحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لعملية زرع الكلى.