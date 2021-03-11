والد الطفلة بسنت: بنتي مؤدبة وحافظة قرآن.. «بتقصف جبهات بس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمتع بخفة دم وتلقائية غير عادية اشتهرت مؤخرا في فيديوهات تطبيق «تيك توك»، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تفوقت على مشاهير تيك توك من فنانين ولاعبي كرة في نسب المشاهدات، ليطلق عليها «فراشة التيك توك».

يقول عمر محمد، والد الطفلة بسنت، صاحبة الـ8 أعوام، والمعروفة بـ«فراشة التيك توك»، إنه تفاجأ بتصدر ابنته التريند عقب حلقتها مع الإعلامية ريهام سعيد، «أنا كل مرة بتفاجئ بيها وبردودها لكن هي تلقائية جدا ودمها خفيف».

ردود فعل «بسنت» السريعة تجاه الإعلامية ريهام سعيد، أذهلت والدها «اتفاجئت أنها تريند، وهي ردت على ريهام سعيد من قبل حتى التصوير وبدأت تنكشها وترد عليها».

والد بسنت: بنتي شاطرة وعاوزة تبقى دكتورة

والد «بسنت» والذي يعمل في إحدى الصيدليات ويقطن بمحافظة حلوان، قال لـ«هن»، إن ابنته تهوى الدراسة، «بنتي شاطرة ونفسها تبقى دكتورة صيدلة، عندي أولاد أصغر وأكبر منها لكن هي بقى اللي واخدة الشو».

بسنت مؤدبة.. بدأت تيك توك من سنة

قال والد الطفلة، إن ابنته بدأت في عمل الفيديوهات مع خالها، منذ عام: «محدش محفظها ولا قايلها على طريقة الكلام، هي منها لنفسها حفظت كل ده».

وعن الانتقادات التي واجهت الطفلة، أشار والدها أنها لا تعني له شي: «الناس بتنتقد وخلاص أنا بنتي مؤدبة وحافظة قرآن كمان، وعارفة الصلاة والصوم، بس دي عيلة وبتهزر، بتقصف جبهات بس».