في يومه العالمي.. تعرف على أعراض الفشل الكلوي

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام شديدة وأوجاع لا تهدأ، يشعر بها مريض الفشل الكلوي بدرجاته المختلفة، وخصوصا إذا كانت الحالة تحتاج إلى غسيل كلوي، ويحتفل العالم يوم الخميس الثاني من شهر مارس كل عام باليوم العالمي للكلى، لذا تحرص المنظمات الصحية بمختلف دول العالم على تنظيم حملات صحية عالمية لرفع الوعي والتركز على أهمية عضو الكلى، والتوعية بضرورة الالتزام بتجنب العادات غير الصحية التي تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

وهناك مراحل متأخرة من امراض الكلى تحتاج إلى الغسيل الكلوي، بعد أن يصل المريض إلى مرحلة الفشل الكلوي، وفي حال ظهور أعراض حادة لدى المريض تكون ناجمة عن مرض الكلى، مثل ضيق في التنفس، والتعب، وتشنجات العضلات، الغثيان والقيء، يجب أن يسرع المريض في بدء جلسات الغسيل الكلوي على الفور.

ونرصد من خلال هذا التقرير أعراض الفشل الكلوي، والأعراض الابتدائية التي تنذر بالإصابة به وفق موقع «هيلث لاين»، كالتالي:

أعراض الفشل الكلوي

- شعور المريض بضيق في التنفس، دون وجود سبب مبرر.

- إذا وصل المريض إلى حالة من فقدان الشهية والرغبة في تناول الطعام، إذ يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل مبالغ به.

- إذا شعر المريض بالحكة في الجسم غير المبررة.

- إذا شعر المريض بتورم في الأطراف خاصته، يدل ذلك على إصابة المريض باحتباس السوائل، والذي يؤدي إلى تورم في الأطراف.

- يشعر المريض بغليان الساقين والكاحلين والقدمين نتيجة احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين في التخلص من هدر المياه.

- يشعر المريض في كثير من الأحيان بضيق في التنفس غير مفسر.

- عند شعور مريضى الكلى بالنعاس بشكل مستمر ودائم، ما يجعله يصاب بمتلازمة النوم المفرط أو التعب.

- عند شعور المريض بألم أو ضغط في الصدركالنوبات أو الذبحة الصدرية.

- إذا شعر المريض بإقدامه على الدخول في نوبات متقدمة غيبوبة.