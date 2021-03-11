تجنبي هذه الأطعمة والعادات أثناء الحمل.. المشي يعرض الجنين للخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الإجهاض المبكر من أسباب قلق السيدات الحوامل، وهذا ما يؤثر على حالتهن النفسية لفترة طويلة وخشيتهن من عدم القدرة على الإنجاب.

استشاري يحذر من المشي.. يعرضك للإجهاض

تقول الدكتورة إيمان فاروق، استشاري النساء والتوليد والعقم، في حديثها لـ«هن»، إنه كثير ما يحدث الإجهاض خلال الأشهر الأولى من الحمل وقد يعود في الغالب إلى لسببين رئيسيين، أحدهما ناتج عن عيوب خلقية ناتجة من اتحاد البويضة بالحيوان المنوي والأخرى نتيجة لإصابة الأم ببعض الفيروسات التي تعد سببا رئيسيا قويا للتعرض للإجهاض، كالإصابة بالسلامونيا الناتجة عن اللحوم النيئ أو التكسوابلازما الناتجة عن اقتناء الحيوانات الأليفة.

واضافت استشاري النساء والتوليد، أن تناول الأم لبعض المأكولات والمشروبات والأدوية خلال الأشهر الأولى من الحمل، يؤدي إلى حدوث بعض الانقباضات والتقلصات للرحم، مما قد ينتج عنه الإجهاض في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته، وضعت الدكتورة إيمان فاروق روشتة محذورات للسيدات في حال تعرضهم للحمل، والإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها تجنبا للإجهاض.

حذرت «ايمان» من التحركات وبعض الأنظمة الغذائية التي اعتدت عليها في أيامك العادية، فبعضها يكون سببا كبيرا في الإجهاض أو تعرضك للولادة المبكرة أو المتعسرة، ومن العادات التي حذرت منها ما يلي:

1_مساج البطن

الكثير من السيدات تميل لمداعبة طفلها من خلال مساج البطن وهذه فكرة خاطئة، فقد تؤثر بالسلب على حياة الجنين بسبب تعرض جدار الرحم للضرر.

2_ أكل الطعام النيئ

الكثير من النساء يتناولون السوشي والنودلز والفسيخ والبسطرمة بشراهة، وهذا تصرف خاطئ لاحتوائها على بكتريا السالمونيلا الذي تؤدي بشكل كبير إلى الإجهاض.

3_ المشي السريع

يعتقد بعض النساء، أن المشي السريع يساعد في تسهيل عملية الولادة وهذه فكرة خاطئة فالمشي بتمهل دون جهد هذا ما ينصح به الأطباء.

4_ تجنب استخدام الأعشاب الممنوعة للحامل

على النساء الحوامل تجنب تناول المشروبات التي تزيد من انقباضات الرحم وتحفز على الطلق، لأنها قد تكون سببا رئيسيا للإجهاض في الأشهر الأولى مثل «العرقسوس، اليانسون، النعناع، الشاي الأخضر».

5_تناول البهارات

تجنب تناول الأطعمة المشتملة على الحرارة كالفلفل الحار، لأنها تزيد من انقباضات الرحم وتعرض للإجهاض في الأشهر الأولى.

6_الشاي والقهوة

حذرت استشاري النساء، من الإفراط في تناول الكافيين في الأشهر الأولى من الحمل، لأن تناولها الزائد يعرض للإجهاض على الفور.

7_ احذري تناول المثلجات

برودة المأكولات والمشروبات تؤثر بالسلب على حياة الجنين، نتيجة لانقباضات وتقلصات الرحم الناتجة عن صدمة الرحم بالبرودة.

8_ امتنعي عن التدخين

9_تجنب ممارسة الرياضة