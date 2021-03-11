تصدرت التريند بتعليقها على «متحرش المعادي».. من هي بسنت شوقي حبيبة محمد فراج؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة الشابة بسنت شوقي، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب تعليقها على واقعة تحرش المعادي، وربطها بين إظهار المتهم للتدين، وواقعته التي أثارت غضب الرأي العام.

وكتبت «بسنت»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نفسي حد يشرحلي العلاقة ما بين المتحرش والآيات القرآنية والصور الدينية؟ أنا مفيش رسالة- ولا واحدة- جاتلى قبل كده من متحرش (منها صور لجزء من جسده)، إلا إذا كان بروفايله سواء فيس بوك أو انستجرام فيه شكل من الأشكال التدين دي».

في إشارة منها إلى أن الحساب الشخصي لمتحرش المعادي، مليء بالآيات القرآنية والأدعية الدينية.

وتابعت: «وعلى نفس النطاق، مفيش واحدة ست متنمرة دخلت كتبت كومنت ليه علاقة بشكلى (مش لبسى) أو دخلت دعت عليا مثلا، إلا وبردو البروفايل بتاعها في البيو (غالبا بيبقى انستجرام) كله أدعية شبيهة: (ربنا ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض، يا رب اجبر بخاطرى)، وهكذا إيه؟! وليه؟!».

وعلى الفور تضامن الكثير مع حديث الفنانة الشابة، إلا أن البعض هاجمها بدعوى أنها ربطت بين التدين والتحرش، وعلى رأسهم الإعلامية دعاء فاروق.

وعادة ما تتصدر بسنت شوقي «التريندات» بين الحين والآخر، بسبب بعض الأمور، على رأسها ظهورها مع خطيبها محمد فراج.

ويرصد «هن» معلومات عن الفنانة بسنت شوقي:

بدأت بسنت شوقي، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، «تحت السيطرة».

شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في «تحت السيطرة»، مع خطيبها محمد فراج.

أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

عاش محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي قصة حب طويلة، قد تصل مدتها إلى 5 سنوات كاملة قبل الاعلان عن الخطبة.

أعلن محمد فراج خطوبتهما في مهرجان الجونة الموسم قبل الماضي.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل «قابيل»، إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي، وهما تربطهما علاقة قوية. قامت بنشر صور المتحرشين بها منذ عام مضى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على غرار رانيا يوسف.

تصدرت التريند خلال مهرجان الجونة الماضي، بسبب شائعات خلافها مع فراج على السجادة الحمراء.