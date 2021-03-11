طفلة بلسان أربعينية.. تعرف على «بسنت» فراشة التيك توك: «بتقصف جبهات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لسان فصيح وفي أحيان جرئ، إيماءات بالعين والحاجب، تعبيرات وجه تكبرها بعقود، رغم صغر عمرها تبدو وكأنها في الأربعين من عمرها بسبب طريقة حديثها وجرأتها التي لفتت أنظار الجميع.

غلبت شقاوتها طفولتها، وأحاديثها قادرة على أن تجعلك تلزم الصمت أمامها، بروحها المرحة وبهجتها تخطف الأنظار، وتحول الجلسات إلى وصلة من المرح والبهجة والهزار.

الطفلة بسنت عمرو صاحبة الـ8 سنوات، من حلوان، التي ذاع صيتها على تطبيق «تيك توك» بصحبة خالها «أحمد»، و «إسلام»، بمقاطع فيديو لا تتخطى الدقائق، لكنها تتخطى الآلاف المشاهدات.

تعتمد «بسنت» علو تعبيرات شفاها ووجها، وحركات حاجبيها، فرصيدها هو «قصف الجبهات»، وهذا ما تقوم به بصحبة خاليها.

«هي الناس ليه بتفرط فيا»، «اشرب كلور عشان السواد اللي جواك»، «البس ماسكين عشان انت بوشين» بطريقة كوميدية جدا، تخطف الطفلة الأنظار في حواراتها مع خالها أحمد، وإسلام ابطال فيديوهاتها الشهيرة.

وبدأت «بسنت» تقديم مقاطع الفيديو منذ عام بصحبة خالها أحمد فرج، في العشرينات من عمره، قبل أن يشاركهما «اسلام»، فلديها عدد كبير من المتابعين، ينتظرون كل ما تقدمه من فيديوهات.

وتتعمد «بسنت» على السخرية من خالها، والتهكم عليه وعلى طريقة حديثه، ما جذب الأنظار لها بشكل كبير، وباتت مقاطعها تتداول بعنوان «بسنت وأحمد» «الطفلة بسنت»، و«بسنت فراشة التيك توك».

واستطاعت بسنت، خلال عدة الساعات الماضية تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مع الإعلامية ريهام سعيد.