نرمين الفقي تسترجع ذكرياتها مع أجدادها: إنها حقا عائلة محترمة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد أن شاركت في بطولة مسلسل «لؤلؤ»، أصبح اسم الفنانة نرمين الفقي يتردد كثيرا في عالم السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وبشكل خاص في توقيت عرض المسلسل، والذي جرى عرضه على قناة ON E لأول مره.

ونشرت الفنانة نرمين الفقي عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» عدد من الصور لها بصحبة العائلة، لحديقة بإحدى الحدائق، والتي قد تكون حديقة منزل العائلة، معلقة عليها قائلة «جدي وجدتي.. وأمي وخالاتي وخلاني في سن الطفولة.. أنا أحبكم كثيرا.. إنها حقا عائلة محترمة».

وشاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل لؤلؤ، بطولة الفنانة مي عمر، إذ كانت تقوم بآداء دور الفنانة كاميليا، والتي كانت تنافس لؤلؤ في ساحة الغناء، ودارت الكثير من الأحداث التي أشعلت المنافسة بينهم في المسلسل، وشارك أيضا في مسلسل لؤلؤ الفنان أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي وإدوارد وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي.

وبدأت الفنانة نرمين الفقي تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل النمر، والمقرر عرضه على القنوات الفضائية في رمضان 2021، بطولة الفنان محمد إمام، إذ تجسد الفنانة نرمين الفقي شخصية معلمة، تمتلك الكثير من محلات الذهب في السوق، وتدور أحداث المشاهد بينهم في إطار المنافسة بينها وبين تجار الذهب الآخرين في السوق أمام الفنان محمد رياض والفنان بيومي فؤاد.

ومسلسل «النمر» من إنتاج شركة سينرجي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويذكر أن مسلسل النمر هو التعاون الثاني على التوالي بين الفنان محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعد أن حققوا نجاحا كبيرا بالتعاون الثلاثي في مسلسل هوجان، والذي تم عرضه على القنوات الفضائية في عام 2019.