الامارات | مصر: حريق في مصنع للملابس يودي بحياة 20 شخصا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: حريق في مصنع للملابس يودي بحياة 20 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر بيان من مكتب محافظ القليوبية أن ما لا يقل عن 20 لقوا حتفهم وأصيب 24 آخرون في حريق بمصنع ملابس شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

أضاف البيان أن الحريق اندلع في مصنع من أربعة طوابق بمدينة العبور حوالي الساعة 11 صباحا وتمت السيطرة عليه فيما بعد.

وهرعت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء إلى موقع الحادث ونُقل الضحايا إلى مستشفيات قريبة.

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