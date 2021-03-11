إطلالات اليوم: هيفاء وهبي بفستان أزرق.. وسيرين عبد النور بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- سمية الخشاب:

ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مريم الخشت:

طلت الفنانة مريم الخشت بـ بالطو باللون الكافيه، مزود بأكمام، وحزام عند منطقة الخصر من نفس قماش الفستان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان باللون الأزرق، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- سيرين عبد النور:

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بتيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

كما ارتدت الفنانة منة فضالي بلوفر باللون الرصاصي، مزود بأكمام طويلة ، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- هدى المفتي:

طلت الفنانة هدى المفتي بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام، يتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر وفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء ونظارة شمس باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيقة الشعر ذيل الحصان.