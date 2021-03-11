دراسة جديدة تكشف: 78% من مرضى كورونا يعانون من السمنة وزيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد مر عام بالفعل على انتشار جائحة كوفيد-19، وقد جمع الخبراء الكثير من المعلومات حول كيفية انتقال الفيروس، وكيف يتصرف ويؤثر على المرضى الذين يصابون به.

الدراسة

وفقًا لآخر دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم المطاف بحالات كوفيد الشديدة لديهم شيء واحد مشترك، وهم يعانون من زيادة الوزن أو تم تشخيص إصابتهم بالسمنة، وفقا لموقع timesofindia.

ونُشرت الدراسة في 8 مارس في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تم تحليل 148494 بالغًا تم تشخيص إصابتهم بعدوى كوفيد، من بين هؤلاء، تم نقل 72،491 شخصًا إلى المستشفى، ومن بين المرضى في المستشفى، كان 28.3 في المائة يعانون من زيادة الوزن و 50.2 في المائة يعانون من السمنة، وهذا يعني أن 78.5 في المائة من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا كانوا إما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

الفئة العمرية في خطر

ووجدت الدراسة أيضًا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يمثل مشكلة بالنسبة للمرضى الأصغر سنًا من المصابين بفيروس كورونا وكبار السن أيضًا.

تم العثور على زيادة الوزن والسمنة من عوامل الخطر التي تحتاج التنفس الصناعي، كما أن السمنة عامل خطر لدخول المستشفى والوفاة، خاصة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

كيف تعرف ما إذا كنت تندرج في فئة المخاطر العالية

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، يتم حساب مؤشر كتلة جسمك من خلال وزنك بالكيلوجرام مقسومًا على مربع طولك بالأمتار، يُعرَّف مؤشر كتلة الجسم البالغ 25 أو أكثر بأنه زيادة الوزن، بينما يقع مؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أكثر في فئة السمنة.

يمكنك استخدام حاسبة مؤشر كتلة الجسم عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن.

إن الحفاظ على وزنك من خلال تناول الطعام الصحي والنشاط البدني هو أفضل رهان لك ليس فقط لتقليل خطر الإصابة بـ كوفيد ولكن أيضًا للأمراض الأخرى.