صيحات جمالية من سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - تتميز الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية سيرين عبد النور بتقديم البرامج والأعمال الدرامية بشكل كبير، حيث تُعد واحدة من أفضل النجمات العربيات، وبالإضافة إلى ذلك تتمتع سيرين بذوق عالٍ في اختيار تفاصيل إطلالاتها المختلفة، ولا سيما بأساليب المكياج وتسريحات الشعر التي تعتمدها في مظهرها اليومي أو في مسيرتها الإعلامية، لذا نرصد لكُنَّ أبرز صيحاتها الجمالية لتستوحين منها أفكارًا لإطلالاتكن.



تسريحة الشعر المجعد من سيرين عبد النور

تسريحة الشعر المجعد



يتَّسم الشعر المجعد بجماله الطبيعي، ويُعد خيارًا جريئًا للنساء، وعلى الرغم من ذلك، فقد لجأت سيرين عبد النور في أحدث إطلالاتها لتسريحة الشعر المجعد بتسريحه برفعة ناعمة في الأمام، ولجأت للمكياج البني مع طلاء الشفاه الأحمر لمظهر يومي مناسب للشابات، وفي إطلالة أخرى مناسبة للحفلات سرحت شعرها بأسلوب مموج بدرجة مميزة من البني، واستخدمت في المكياج قلم الروج والبلاشر باللون الزهري إلى جانب مكياج العينين السموكي بلمعة خضراء في أسفل العين.

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المكياج الأسود من سيرين عبد النور



إطلالات عصرية لسيرين عبد النور في برنامج "انت مين"

إطلالات عصرية لسيرين عبد النور



اعتمدت سيرين عبد النور في أحدث إطلالاتها الجمالية في برنامجها التلفزيوني "انت مين" عدة صيحات جمالية غريبة وعصرية، ومن أبرزها اختارت تسريحة الشعر الويفي المسحوب للخلف مع مكياج العينين الأخضر، واعتمدت البلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري لأناقة عصرية، وفي إطلالة أخرى ظهرت بتسريحة الشعر المرفوع بالكعكة المرتفعة مع مكياج العينين البرونزي وأحمر الشفاه الزهري، ولجأت في هذه الإطلالة لتحديد ملامحها بالكونتور لمظهر مميز.

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إطلالات عصرية لسيرين عبد النور



المكياج الأسود من سيرين عبد النور

المكياج الأسود من سيرين عبد النور



المكياج الأسود هو أصعب لون للتعامل معه في المكياج، ولكنه ذو شعبية واسعة لكل امرأة جريئة ومُحِبَّة للمظهر العصري والمميز، لذا تزينت سيرين عبد النور بمكياج العينين الأسود مع اللمعة البرونزية الناعمة، واختارت طلاء الشفاه والبلاشر باللون الزهري لمظهر أنيق مرتكز على مكياج العينين، وسرحت شعرها بقَصَّة منسدلة على الكتفين وناعمة مع تمويج خفيف في الأطراف، وفي إطلالة أخرى تجملت بمكياج السموكي الناعم للعينين مع طلاء الشفاه الأسود، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع مع خصلات الشعر المموج في الجانبين.

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