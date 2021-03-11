كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - تُعد النظارة الشمسية من قطع الإكسسوارات الأساسية التي لا غنى عنها في الإطلالات اليومية.

وتختلف تصاميم النظارات الشمسية، بحسب لون العدسة ولون الإطارات المُصممة منها النظارة، حيث يُبدع المصممون من مختلف الماركات العالمية في تصميم نظارات شمسية متنوعة ومختلفة، لإطلالات جذابة ومميزة.

وجرت العادة أن تكون النظارة الشمسية إما سوداء أو باللون البني، ولكن أصبحت النظارة الشمسية البيضاء من صيحات الموضة الرائجة في الآونة الأخيرة، لما تمنحه من إطلالة عصرية وجذابة تناسب الخروجات النهارية المختلفة.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" صيحات نظارات شمسية بيضاء آخر موضة لربيع 2021، لإطلالة عصرية جذابة:



نظارة شمسية بيضاء من Dior

Dior



لإطلالة نهارية جذابة، قدمت ماركة ديور عدة تصاميم للنظارات البيضاء، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق، لنظارة ذات عدسات كبيرة الحجم، مُصممة باللون الفضي العاكس، مع إطار أبيض مصنوع من الأسيتات، كُتب عليه الحروف الأولى من شعار الماركة باللون الأبيض غير اللامع، إضافة إلى أذرع معدنية رقيقة بيضاء غير لامعة مزودة بمفصلة مميزة على شكل قرص مضغوط.

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نظارة شمسية بيضاء من Chanel

Chanel

Chanel





لتصميم أكثر عصرية وجرأة بالنظارة الشمسية البيضاء، قدمت ماركة Chanel هذا التصميم المميز، لنظارة بيضاء مُصممة من عدسات عاكسة باللون الرمادي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة بنسبة 100%، فالعدسات عبارة عن فلتر من الأشعة فوق البنفسجية، بينما جاء تصميم إطار النظارة والأذرع باللون الأبيض، مع غطاء أبيض فوق العدسات للحماية من أشعة الشمس، لإضفاء إطلالة عصرية جذابة على تصميم النظارة.

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نظارة شمسية بيضاء من Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana



يفضل الكثيرون الاستعانة بنظارات شمسية ذات عدسات عسلية اللون، نظراً لما تمنحه لهن من إطلالة عصرية جذابة.

وقدمت ماركة Dolce & Gabbana العديد من التصاميم للنظارات الشمسية البيضاء ذات العدسات المُصممة باللون العسلي، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لنظارة شمسية بيضاء مُصممة من إطار من الأسيتات الأبيض والذهبي، مع عدسات عاكسة باللون العسلي، توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية.



نظارات شمسية بيضاء من Jimmy Choo

Jimmy Choo



لإطلالة عصرية جذابة، قدمت ماركة Jimmy Choo هذا التصميم الأنيق والعصري، لنظارة شمسية بيضاء مُصممة من إطار من الأسيتات على شكل عيون القطة، ومزودة بعدسات عاكسة مظللة باللون البنفسجي، توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية.

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