تنسيقات عملية ناعمة للمحجبات بأسلوب دانة السريّع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - دانة السريّع مذيعة ومُعِدَّة وكاتبة كويتية صدرت لها عدة مؤلفات، وتميزت بعدد من البرامج الإذاعية، إلى جانب اهتمامها بالأزياء الأنيقة التي تناسب الفتيات الشابات في عمرها، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- من وحيها عشرة تنسيقات عملية ناعمة، اعتمدتها خلال الفترات الأخيرة لإطلالة محتشمة وبسيطة.



خيارات عملية كاجوال باللون الأسود

خيارات عملية كاجول باللون الاسود



تعتمد الكثير من النساء على خيارات الأزياء السوداء بأسلوب أنيق ناعم في مختلف المناسبات، وتأنقت دانة السريّع ببلوڤر أسود مع بنطال أسود مزين على الأطراف بكتابات بيضاء، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة وبليزر باللون الأسود مع بنطال واسع من قماش الساتان الملون بعدة نقوش، وأكملت مظهرها بأكسسوارات فضية وحذاء أبيض، كما جاءت في إطلالة ناعمة ببنطال أبيض مخطط طوليًّا بالأسود، مع بليزر وبلوزة باللون الأسود لمظهر خريفي ناعم، ولإطلالة عصرية تجملت بقميص أصفر مزين بطبعات ملونة مع بنطال أخضر ومعطف أسود طويل وناعم.

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تنسيقات البليزر الملون بأسلوب دانة السريّع

تنسيقات البليزر الملون بأسلوب دانة السريّع



يعد البليزر القطعة العملية المفضلة للنساء في الكثير من الإطلالات، لذا اختارت دانة معطف البليزر الزهري مع قميص وحجاب باللون الأبيض، وبنطال واسع من الجينز الأزرق لتمنح إطلالتها لمسة أنثوية مذهلة، وفي إطلالة أخرى نسقت بنطالاً أسودَ وبلوزة بيضاء من الدانتيل مع معطف أبيض مخطط طوليًّا بالأصفر لزيٍّ عصري شبابي، كما ارتدت بليزرًا زهريًّا مع قميص مطبوع بالألوان المختلفة وبنطال أخضر لمظهر شبابي جريء.

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إطلالات دانة السريّع بصيحة القمصان الواسعة

اطلالات دانة السريّع بصيحة القمصان الواسعة



تفضل الفتيات المحجبات اعتماد القمصان الواسعة للحصول على إطلالة محتشمة وجذابة، لذا أطلت دانة السريّع بقميص أبيض مخطط طوليًّا بالأسود، مع بنطال من الجينز الأزرق وأكسسوارات ذهبية لليدين، وأكملت السريّع هذه الإطلالة بحجاب أبيض وحقيبة ظهر ملونة، أما في الإطلالة الثانية فتألقت بقميص أبيض مزين برسومات ملونة مع بنطال مخطط طوليًّا بالأبيض والأسود، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض عصري مزين بالأزرق، مع أكسسوارات ذهبية ناعمة.

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