كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - لا يوجد شيء مثل إكسسوارات شعر توحي بالدفء لخريف 2021؛ تأخذ الطلّة إلى مستويات جديدة من الأناقة، ولا يخيّب الموسم الجديد الآمال عندما يتعلّق الأمر بالقطع الأنيقة التي تلفت الأنظار.

لا شك أنه خلال فصل الشتاء من المهم أن نختبر متعة تجربة شيء مميز في هذه الفترة الرائعة من السنة؛ للتعرّف إلى بعض إكسسوارات الشعر الشتوية، العصرية، الكلاسيكية، والأنيقة.



لمسة مرحة وجميلة

Mark Fast



تضفي إكسسوارات الشعر لمسة مرحة وجميلة إلى طلّة هذا الشتاء، خاصة أنها سهلة الخلع والارتداء وعملية إلى حدّ كبير.

تأتي تصاميمها وأشكالها وألوانها متنوّعة، فنجد منها التقليدية التي تعطي مظهراً أنيقاً بدون جهد، بغض النظر عن خامتها، سواء كانت محاكة من الصوف، سميكة، مكتنزة، أو كانت ناعمة مع القطع البرّاقة والدانتيل.

من أجل طلّة نهارية مميزة، لِمَ لا تجرّبين قبعة مائلة صوفية على تسريحة من الشعر المفرود للأسفل؟ لن تعطيكِ مظهراً جميلاً وأنيقاً فحسب، وإنما ستخفي جذور شعرك الزيتية المتسخة، والتي لم تغسليها في ذلك النهار البارد.

أما من أجل أناقة ليلية مترفة، لِمَ لا تلجئين لاستخدام قبعة مائلة من الفراء الطويل، أو من الجوخ المطرز؟! ولا مانع من أن تكون من قماش سميك مع بعض المجوهرات، الأزهار، واللمسات الفنية الجميلة التي تتناغم مع الملابس الشتوية، كما لا تنسي ارتداء القبعة المائلة مع الشعر المفرود للأسفل، ولا مانع من إجراء بعض التموّجات اللطيفة .

عادت القبعة الجميلة الصغيرة التي تقي من الطقس البارد إلى الواجهة مجدداً في عروض الأزياء الشتوية لهذا الموسم، فأشهر مصممي الأزياء والموضة ينصحون بارتدائها بمقاس كبير جداً، على أن تكون رخوة وطريّة الخامة، ويفضّل أن تكون محاكة من الصوف؛ للحصول على مظهر شتائي دافئ.

أما القبعة الكلاسيكية التي يسهل خلعها وارتداؤها، فيمكن استخدامها بطرق كثيرة؛ كاعتماد تلك السوداء المستديرة مع تسريحة ذيل حصان بربطة سفلية تميل إلى أحد الجانبين، وتنسدل فيها خصلات الشعر على إحدى الكتفين، أو يمكن تنفيذ ضفيرة مرحة بدلاً من ربطة ذيل الحصان؛ لطلّة أكثر أناقة.

لا شكّ أنه خلال هذا الشتاء، تفيض المتاجر بمئات الأنواع من هذه القبعات مع الفراء الجميل والإكسسوارات وعشرات اللمسات والخامات والألوان المميّزة، التي يمكن انتقاء ما يناسب كل سيدة منها .

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شرائط وأوشحة

Asian Fashion Collective



هناك الكثير من إكسسوارات الشعر التي توحي بالدفء وتكون مرصّعة بالجواهر لخريف 2021، من الدبابيس إلى عصابات الرأس، وحتى المجوهرات الصغيرة المتناثرة عبر الشعر على الجانب الأقل فخامة.

كانت للعصابات والأوتار وأوشحة الشعر تأثيرها الخفي، مهما كان أسلوب السيدة أو الفتاة، نعتقد أنها ستجد شيئاً يعجبها في صيحات إكسسوارات الشعر لخريف 2021.

لا توجد طريقة أفضل لتزيين تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المتدلية، والتي كانت تسريحة الشعر الأكثر شيوعاً على المدارج، من طول خفي من الشريط، هذه واحدة من صيحات إكسسوارات الشعر لخريف 2021 التي تأتي بدون أي قواعد، ما على السيدة سوى العثور على الشريط الذي يعجبها وربطه حول قاعدة ذيل الحصان؛ لإخفاء ربطة شعرها، فقد تمّ تصميم الأوشحة المحبوكة بشكل مختلف قليلاً، حيث تمّ لفّها حول الرأس مثل عصابة رأس شتوية، أو في بعض الحالات مربوطة.

تعتبر دبابيس الشعر رائعة لإضافة لمسة من اللمعان إلى الشعر بطريقة مرحة وشبابية وليست طفولية، بالنسبة لموضة إكسسوارات الشعر لخريف 2021، كانت لمعظم دبابيس الشعر التي برزت تصميمات زهرية توضع فوق الأذن مباشرةً، وقد جاءت بألوان غير زهرية؛ مثل الأسود مع تفاصيل معدنية.

تحمل عصابات الرأس توقيعاً لكثير من المصممين وكجزء من إكسسوارات الشعر لخريف 2021، وقد برز الكثير منها بشكل لافت للنظر، منها المستوحاة من الخوذة وهي مصنوعة من جلد سميك وناعم، وتغطي كامل النصف الأمامي من الرأس، بما في ذلك تغطية الأذنين.

أما بالنسبة للاتي يرغبن حقاً في التميّز؛ برزت إكسسوارات شعر نعتقد أنه من الأسهل وصفها كمجوهرات للشعر، حيث تحاكي صيحات المجوهرات لخريف 2021، كانت هذه أغطية رأس كبيرة مرصّعة بالجواهر ومن المستحيل تجاهلها، كما برزت أغطية الرأس الملتفة حولها المرصّعة بالكريستال، والتي تتدلى فوق الأذنين وتتناسب مع الأقراط الطويلة المرصّعة بالكريستال.

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