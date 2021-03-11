خواتم فاخرة مُرَصَّعَة بالأحجار الكريمة لعاشقات الفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - تتمتع قطع المجوهرات المُرَصَّعَة بالأحجار الكريمة باستحسان السيدات بشكل كبير؛ إذ أن هذه القطع قادرة على منح إطلالة الفخامة والأناقة من دون تكلّف أو زيادة في عددها، ولأن الخواتم قطعة مميزة لا تتخلى عنها الكثيرات من النساء في مختلف إطلالاتهن؛ فسوف نسهّل لكُنَّ عملية اختيارها للأيام المقبلة، بجمع العديد من التصاميم الفاخرة للخواتم المرصعة من توقيع أشهر دور المجوهرات العالمية.

تابعي المزيد: أجمل موديلات مجوهرات التورمالين

خواتم فاخرة مرصعة بالأحجار



خواتم فاخرة وراقية مُرَصَّعَة بالأحجار لعاشقات الفخامة

خاتم «ليزوازو ليبيريه» من كارتييه Cartier

خاتم من كارتييه Cartier



قدمت علامة كارتييه Cartier مجموعة «ليزوازو ليبيريه» المصنوعة من الذهب الأبيض مع التزيين بحجر عرق اللؤلؤ الرمادي، وحجر الزمرّد إلى جانب الألماس وقطع البريانت الحديثة بالأسلوب البرّاق.

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خاتم «ديفاز دريم» من بولغاري Bvlgari

خاتم من بولغاري Bvlgari



يضفي خاتم ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari المستوحى من الأناقة الأنثوية والجاذبية الساحرة للمدينة الخالدة، رُوحاً رومانية لمظهرك؛ بنحته من الذهب الوردي المصمم بالمنحنيات الجذابة مع الفسيفساء مروحية الشكل؛ ليعكس خلاصة الجمال الإيطالي، وزُين بحجر التورمالين الوردي مع حبات الألماس الناعمة في الأطراف.

خاتم Shéhérazade من شوميه Chaumet

خاتم من شوميه Chaumet



من علامة شوميه Chaumet، اخترنا لكُنَّ خاتم Shéhérazade المصنوع من الذهب المرصع بأحجار الزمرد المستديرة، والملكيت المنحوت من القبة ذات الأوجه المشيرة إلى النجوم التي يُصورها ترصيع الأحجار الكريمة، ويتميز بالبراعة في بنائه مع الإحساس بالروعة الهائلة في دِقَّة التفاصيل.

خاتم من لازوردي L'AZURDE

خاتم من لازوردي L'Azurde



لفتنا خاتم لازوردي L'Azurde المصمم من الذهب الأصفر ليمنحك الجاذبية الخاصة بحجر السراميك الأخضر، الذي يمنحك إطلالة مرحة ولافتة للأنظار، وزُين بفص ألماسي ناعم على شكل قطرة الماء في المنتصف.

خاتم مزين بالتوباز من بوميلاتو Pomellato

خاتم من بوميلاتو Pomellato



لمظهر مميز وأنيق مناسب لكل الإطلالات، اخترنا لكُنَّ خاتم نودو من بوميلاتو Pomellato المزين بالتوباز من تصميم بوميلاتو، ويتميز هذا المنتج بحجر الياقوت الضخم باللون الأخضر المزين بالفصوص الصغيرة الجانبية باللون الأزرق إلى جانب الذهب الأصفر.

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