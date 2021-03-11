هدية يوم الأم.. موديلات مجوهرات وساعات من دور عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً -

في كلّ عام ينتظر العالم يوم الأم للاحتفال بالوالدات وتكريمهنّ؛ من أجل كل التضحيات التي يقدّمنها على مَرِّ السنوات، ومع اقترابه في العديد من البلدان العربية، فقد رصدنا لكُنَّ مجموعة مميزة من المجوهرات الفاخرة التي يمكنكن تقديمها كهدايا في هذا اليوم المميز من توقيع دور عالمية رائدة.

أجمل هدايا يوم الأم من المجوهرات



تابعي معنا وخذي فكرة لتكوني على يقين بما يجب عليك اختياره لأمك.

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موديلات مجوهرات وساعات فاخرة ليوم الأم

قلادة الوردة من بياجيه Piaget ليوم الأم

قلادة الوردة من بياجيه Piaget



طرحت علامة بياجيه Piaget مجموعة مميزة لهدايا يوم الأم، ومن ضمنها قلادة وردة بياجيه الفاخرة، المصممة من الذهب الوردي وأحجار الألماس المصفوفة بطريقة البرليانت كثيرة الأسطح، وعلّقت في منتصفها ماسة لامعة لتزين البتلات الذهبية.

ساعة سويت ألامبرا من فان كليف أند آربلزVan Cleef & Arpels

ساعة سويت الامبرا من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تتميز ساعة سويت ألامبرا من دار فان كليف أند آربيلز Van Cleef & Arpels بهيكل من الذهب الوردي المزين بماسات مستديرة وطوق من الذهب الوردي على شكل زهرة تعبِّر عن توجُّه دار فان كليف آند آربلز، وزُين الوجه بعرق اللؤلؤ الأبيض مع سوار من جلد التمساح باللون الخمري الداكن.

عقد مجموعة LOVE من كارتييه Cartier

عقد ناعم من كارتييه Cartier



للأمهات الشابات، اخترنا قلادة شبابية مميزة من مجموعة LOVE لعلامة كارتييه Cartier. وهي مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً ومرصعة بالألماس مع قطع بريانت الحديثة.

عقد الأم من لازوردي L'Azurde

عقد الام من لازوردي L'Azurde

لهدايا يوم الأم، طرحت علامة لازوردي L'Azurde قلادة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً مصممة بدائرة صغيرة من الألماس، مع دائرة أخرى بحجر ملون بالسماوي مزينة بعبارة «أمي» من الذهب الأصفر، لخيار مميز يمكنكِ اعتماده هذا العام.

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ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari

قلادة ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari

قدمت علامة بولغاري Bvlgari قلادة مميزة مناسبة للأم تحت اسم «ديفاز دريم»، مصممة بطابع إيطالي يختصر أسطورة النجمة بجمالها الغامض مع الشكل المروحي والمفعم بالأنوثة، ويحمل في تفاصيله الذهب الوردي بعيار 18 قيراطاً المرصع بأجزاء من العقيق وحجر ألماس برليانت مستدير، إلى جانب الألماس المرصوف.

قلادة بوسيشن من بياجيه Piaget

قلادة بوسيشن من بياجيه Piaget

صُمِّمَتْ قلادة بوسيشن من علامة بياجيه Piaget من الذهب الوردي المرصع بأحجار الملاكيت والألماس لتُضفي على مظهرك الفخامة الأنيقة والمفعمة بالحيوية على شكل نصف كرة مركزية مزينة بحجر ملاكيت، وصُمِّمَتْ ليوم الأم مع إمكانية إضافة نقشٍ ذي خصوصية، كتاريخ أو أحرف أو رمز.

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