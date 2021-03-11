رجل يحصل على جرعتين من لقاح كورونا في يوم واحد.. ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أصيب رجل يبلغ من العمر 91 عامًا في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، بصدمة بعد أن تلقى عن طريق الخطأ جرعتين من لقاح كورونا في يوم واحد، وفقًا لما ذكره موقع livescience.

تلقى الرجل، فيكتور سميث، أول جرعة له في 22 يناير؛ لكن في وقت لاحق أصيب بالإرهاق من الجرعة- وهو عرض جانبي معروف- وتعرض للسقوط، حتى تم إدخاله، إلى المستشفى ثم نُقل إلى مركز جيمستاون لإعادة التأهيل، وهو مرفق لإعادة التأهيل في هاميلتون، أوهايو.

في 25 فبراير، كان سميث لا يزال في منشأة إعادة التأهيل عندما كان من المقرر أن يحصل على اللقطة الثانية في موقع التطعيم في المقاطعة.

قالت ابنته دون سميث ثيودور لـ ": "لقد نقلوه للحصول على جرعته، وعندما عاد، تحدثت معه، لقد كان جيدًا".

في نفس اليوم، تم تطعيم المرضى في العيادة التأهيلية، كان هناك خلط بين المرضى الذين يحملون أسماء متشابهة في مرفق إعادة التأهيل، وتلقى سميث جرعة أخرى من لقاح كورونا حيث كانت ثالث لقاح له - بعد أربع ساعات فقط من الثانية، وفقًا لمجلة نيوزويك، (يستدعي جدول تطعيم كورونا للقاحات mRNA جرعتين فقط من اللقاح بفاصل ثلاثة أو أربعة أسابيع.)

بعد الجرعة الثالثة، أصيب جسد سميث بالصدمة وأصيب بانخفاض في ضغط الدم، وقالت إبنته أنه لحسن الحظ، تحسنت حالة سميث، وهو الآن يتعافى جيدًا.