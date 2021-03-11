دراسة جديدة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا قد لا تكون ضرورية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تكون جرعة واحدة من لقاحات كوفيد المصرح بها حاليًا كافية لتوفير المناعة للأفراد الذين أصيبوا سابقًا بالفيروس، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى جرعة ثانية والمساعدة في إمدادات اللقاح المحدودة بشدة.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ماونت سيناي الأمريكية، ونُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، يمكن أن يؤدي مثل هذا التغيير في سياسة الصحة العامة أيضًا إلى تجنيب هؤلاء الأفراد الآثار الجانبية غير الضرورية لجرعة ثانية من اللقاح، والتي وجد الباحثون أنها أكبر بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا لـ SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، وفقا لموقع medicalxpress.

"لقد أظهرنا أن استجابة الجسم المضاد لجرعة اللقاح الأولى لدى الأشخاص الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا تساوي أو تتجاوز الاستجابة لدى الأشخاص غير المصابين بعد الجرعة الثانية"، كما تقول المؤلفة المشاركة في الدراسة فيفيانا سيمون، دكتوراه في الطب، أستاذ في أقسام علم الأحياء الدقيقة والطب (الأمراض المعدية) في كلية إيكان للطب.

وتضيف: "لهذا السبب، نعتقد أن جرعة واحدة من اللقاح كافية للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس SARS-CoV-2 للوصول إلى المناعة".

وحصل لقاحا فايزر وموديرنا على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في ديسمبر 2020 ، في تجارب المرحلة 3، أبلغ كلا اللقاحين عن فعالية عالية في الوقاية من عدوى كورونا المصحوبة بأعراض بعد تناول جرعتين بفاصل ثلاثة إلى أربعة أسابيع، كلا اللقاحين جيد التحمل مع بعض الآثار الجانبية التي تتطلب عناية طبية إضافية.

في دراستهم لـ 109 أفراد مع أو بدون مناعة سابقة لـ SARS-CoV-2 ، وجد باحثو ماونت سيناي، بقيادة الدكتورة سيمون والمؤلف المشارك فلوريان كرامر، أستاذ اللقاحات في قسم علم الأحياء الدقيقة، أن المجموعة السابقة طورت أجسامًا مضادة في غضون أيام من الجرعة الأولى من اللقاح بمعدل 10 إلى 20 مرة أعلى من أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى، وبمعدل يزيد عن عشرة أضعاف بعد الجرعة الثانية.

ويقول الدكتور كرامر: "تشير هذه النتائج إلى أن جرعة واحدة من اللقاح تثير استجابة مناعية سريعة جدًا لدى الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا، في الواقع، هذه الجرعة الأولى تشبه مناعيا الجرعة المنشطة (الثانية) في الأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى".

وحقق الفريق أيضًا في ردود الفعل بعد الجرعة الأولى من اللقاح في مجموعة ثانية من 231 فردًا ، أثبت 83 منهم إصابتهم بـ COVID-19، و 148 ممن لم يفعلوا ذلك، في حين أن اللقاحات كانت جيدة التحمل بشكل عام، تم العثور على أعراض موقع الحقن - بما في ذلك الألم والتورم واحمرار الجلد - في كلا المجموعتين الفرعيتين، في المتلقين الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا، حدثت آثار جانبية بوتيرة أعلى بشكل ملحوظ، بما في ذلك التعب والصداع والقشعريرة والحمى وآلام العضلات أو المفاصل.

ويبدو أن شدة الاستجابة للجرعة الأولى لدى الأشخاص المصابين سابقًا تشبه استجابة الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل بعد الجرعة الثانية، ويرجع سبب الاستجابة الأقوى في كلا المجموعتين إلى حقيقة أن الجسم قد تم "تحضيره" بالفعل، مما يعني أن الخلايا المناعية تعلمت كيفية التعرف على بروتين ارتفاع الفيروس - المستضد الذي يشكل أساس التطعيم، وهكذا تستجيب هذه الخلايا بقوة أكبر، مما يؤدي إلى ردود فعل أقوى للقاح.