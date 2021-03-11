اكتشاف تشابه بين الناس والمخلوقات القديمة الغريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أجرى العلماء الأمريكيون دراسة اكتشفوا من خلالها اشتراك البشر والكائنات المتعددة الخلايا البدائية في الجينات.

ونقل موقع Proceedings of the Royal Society B أن المخلوقات المحيطية في العصر الإدياكاري والتي يبلغ عمرها 555 مليون سنة تشترك مع البشر في الجينات، وفقا لسبوتنيك.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، لم يكن لهذه المخلوقات رأس أو أرجل أو أذرع.

ومع ذلك، في كل من الكائنات الحية المتعددة الخلايا الأولية وفي الحيوانات الحديثة، بما في ذلك البشر، فإن الجينات المسؤولة عن العناصر الرئيسية لجهاز المناعة نفسها.

على سبيل المثال، تمكنت الكائنات المتعددة الخلايا الأولى من إصلاح أجزاء الجسم التالفة من خلال عملية تعرف باسم الاستماتة. تساعد هذه الآلية البشر على تدمير الخلايا المصابة بالفيروس والخلايا السرطانية.

استخلص العلماء استنتاجاتهم من خلال دراسة سجلات الحفريات المحفوظة جيدًا. من أجل تحليلها، نظر الباحثون في أربعة حيوانات تمثل أكثر من 40 نوعًا مختلفًا من عصر الإدياكاران، بما في ذلك تريبراشيديوم وإكاريا وديكينسونيا وكمبريلا.