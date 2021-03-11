منها الفراخ واللحوم.. 5 أطعمة لا تغسلها قبل الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

منذ الطفولة ونحن تعلمنا أن نغسل كل شيء قبل أن تأكله، ولكن قلة من الناس يعرفون أن هذه العادة تضر أكثر مما تنفع في بعض الأحيان.

غسل بعض الأطعمة يؤدي إلى انتشار البكتيريا والعديد من العواقب السلبية التي نوردها لكم بحسب ما ذكر موقع ""brightside.

أطعمة لا يجب غسلها:

1- البيض:

تحتوي قشرته على مادة خاصة لحمايته من التلوث بالبكتيريا، ويدمر الماء هذه الحماية، لذلك لا يجب غسله أبداً قبل وضعه في الثلاجة.

2-الفراخ:

تشكل البكتيريا الموجودة على الفراخ الطازجة خطورة كبيرة على صحتنا، وأشهر تلك البكتيريا هي السالمونيلا.

ويعتقد الناس أن غسلها يساعد في حل تلك المشكلة، لكن هذا ليس صحيحاً، فإن الماء يساعد على انتشار البكتيريا بشكل كبير، ما يؤدي إلى مخاطر أكبر بكثير.

إذا بدأت في طهيها، على الفور فستموت تلك الفيروسات، ووفقاً للعلماء يجب سلق الفراخ مرتين بعد غليان الماء في المرة الأولى، وبعد ذلك يجب تغيير الماء ووضعها تغلي مرة أخرى.

3- اللحوم:

تماماً مثل الدجاج لا يجب غسل اللحوم الطازجة، لأن الغسيل يساعد على انتشار البكتيريا في حوض المطبخ ويديك، إنما يمكنك التخلص منها مع ارتفاع درجات الحرارة.

ولكن قبل الطبخ استخدمي المناديل لإزالة الدم من على سطحها، وبعد ذلك استخدم الصابون والماء الساخن لغسل يديك.

4- المكرونة:

غسل المكرونة يزيل النشا الذي يساعد على امتصاص الصلصة بشكل أكثر ويضر بالجسم.

5-المشروم:

لا يمكنك وضع المشروم تحت الماء لفترة طويلة أو نقعة، فهو يمتص الماء جيداً ويمكن أن يفسد ويفقد مرونته. من الأفضل شطفه سريعاً وتجفيفه.

أطعمة يجب غسلها:

1-الفواكه والخضروات:

يجب غسلها جيداً بالماء ولكن لا تستخدم الصابون فقط، جففه بمنديل بعد الغسل.

2-علب الصفيح:

لا تستطيع البكتيريا الدخول بفضل الغطاء ولكن عندما تفتح العلبة سوف تتسرب البكتيريا إلى الداخل، لذلك يجب شطفها قبل الاستعمال.

3- المكسرات:

يجب عليك غسل المكسرات حتى لو تم تقشيرها فنحن لا نعرف كيف تم تخزينها ونقلها، حيث يساعد الغسيل على التخلص من حمض الفيتيك الذي يتم استخدامه لحماية المكسرات الطازجة من الطفيليات ولكنه ضار جداً للجسم.

4-الفاكهة المجففة:

يعتبر هذا النوع من الطعام من أكثر الأطعمة التي تتعرض للبكتيريا، فيجب عليك غسلها جيداً ونقعها في الماء.