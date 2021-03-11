احذر: 7 آثار جانبية لكثرة تناول العصائر.. منها مشاكل الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن أن تكون العصائر طريقة رائعة لكسب الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وقد تكون وجبة خفيفة تمد جسمك بالكثير من الطاقة.

ولكن تنتقل تلك العصائر من مشروب صحي إلى كارثة بسب المكونات المستخدمة، إذ يسبب كثرة تناولها، آثارا جانبية نذكرها وفق ما أورد موقع ""eatthis.

1- زيادة الوزن:

أحد الأخطاء الكبيرة التي نرتكبها هو شرب العصير مع وجبة إفطار كاملة، فينتج عنه الكثير من السعرات الحرارية وزيادة الوزن، لذا إذا أردت تناوله فيجب أن يكون بمفرده.

2- التوقف عن تناول الفاكهة الطبيعية:

بسبب شرب الكثير من العصائر يتوقف الناس عن أكل الفواكه في شكلها الطبيعي، وهذا يؤدي إلى ضرر بالغ، وفقد الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

3- تسبب مشاكل للكلى:

العصائر مفيدة للجسم، ولكن الإفراط في تناولها يسبب الكثير من الأضرار، حيث تحتوي على حمض الأكساليك الذي يتراكم في المعدة، ويسبب الحصوات بالكلى.

ويكون بعض الناس لديهم حساسية في المعدة وغير قادرين على إذابة تلك الحصوات، لذلك إذا كنت عرضة للإصابة بأمراض الكلى يجب التخفيف منها بقدر الإمكان، أو خلطها بالكثير من اللبن، حيث يعمل الكالسيوم على تقليل مخاطر الحمض.

4- لا تشعر بالشبع:

تناول العصائر بديلا للوجبات لا تكون مشبعة مثل الوجبة العادية، وذلك بسبب أن جزء من الشعور بالشبع يأتي من مضغ الطعام، فيعد المضغ جزاء مهماً من عملية الهضم ويساعد على إنتاج الإنزيمات لتفتيت الطعام.

5- قد تقلل من فوائد الأدوية:

إن نسبة فيتامين "د" العالية الموجودة في العصائر يمكن أن تقلل من آثار بعض الأدوية، لذلك يحتاج الأشخاص الذين يتناولون أدوية لسيولة الدم أن يتجنبوا العصائر بشكل كبير.

6- الفرط في تناول الكربوهيدرات:

يسبب كثرة تناول عصائر الفواكه بالعسل مشاكل كبيرة للمصابين بمرض السكري، أو الراغبين في إنقاص الوزن، بسبب النسبة العالية من الكربوهيدرات الموجودة به.

7- تواجه مشاكل في المعدة:

تناول عدد كبير من الفواكه النيئة مع العصائر، يمكن أن يربك جهازك الهضمي، فإذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي يجب أن تقلل من شرب العصائر.