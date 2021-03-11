الامارات | نسخة «لايت» من «إنستغرام» للمناطق الريفية و«النت البطيء»

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة «لايت» من «إنستغرام» للمناطق الريفية و«النت البطيء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة «فيسبوك» نسخة مخففة من خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو شبكة «إنستغرام» في أكثر من 170 دولة، تستهدف المناطق الريفية والمجتمعات المعزولة التي ليس لديها وصول فائق السرعة إلى الإنترنت.

ويمكن تنزيل «إنستغرام لايت» الذي لا يتجاوز حجمه 2 ميغا بايت (مقابل 30 ميغا بايت للإصدار الكامل) على الهواتف المحمولة العاملة بنظام «أندرويد» للتشغيل من «غوغل». ولا يتوافر التطبيق بعد في متجر «آبل» عبر الإنترنت.

وقال المسؤول عن إدارة المنتجات في مركز «فيسبوك» في تل أبيب تساح هادار الذي عمل على استحداث «إنستغرام لايت» إن الهدف منه توفير «إصدارات خفيفة الوزن من تطبيقات فيسبوك للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصال أو خدمات بيانات محدودة».

ويتضمن التطبيق ميزات «إنستغرام» الرئيسية المتمثلة في تعديل الصور ونشرها وإضافة ردود الفعل على شكل صور متحركة بصيغة نسق الرسومات المتبادلة «جي آي إف» وملصقات أو مشاركة مقاطع فيديو متفاوتة الطول.

إلا أن «إنستغرام لايت» لا يتيح استخدام بعض الوظائف التي تتطلب الكثير من البيانات كعوامل تصفية الواقع المعزز. بالإضافة إلى ذلك، لا يعرض التطبيق الإعلانات عند إطلاقه.

وتوسع «فيسبوك» بفضل هذه الخدمة الجديدة استراتيجيتها لغزو الأسواق الناشئة كالهند أو البرازيل، حيث تتوافر لها فرص تقدّم أكبر من تلك المتاحة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

ويعكس ذلك أيضاً سعي المجموعة العملاقة المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز نطاق مجموعة تطبيقاتها («إنستغرام» و«واتساب» و«مسنجر») على الرغم من التحقيقات العديدة حول الممارسات المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة والعالم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news