نور عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور.. «اتحجبتي ولا إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر نور ابنة الهضبة عمرو دياب، من أكثر أبناء المشاهير تفاعلًا على السوشيال ميديا، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ تشارك متابعيها بروتين حياتها اليومي، فضلًا عن صورها في مختلف المناسبات.

وشاركت نور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددا من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت بها بإطلالة كاجول، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وعليه توب باللون الأصفر، وعليه جاكيت من الصوف باللون الموف بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رشاقتها.

وأثارت انتباه متابعيها بظهورها بغطاء للرأس متعدد الألوان، فضلًا عن بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، حيث اختارت الاي شادو والماسكرا، وأحمر شفاه باللون الروز، وهو ما أبرز جمال ملامحها، فضلًا عن ارتداء نظارة شمسية تناسبت مع إطلالتها.

لقيت الصور التي شاركتها ابنة الفنان عمرو دياب، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «قمراية، رقيقة أوي، فخر عيلة دياب، هو انتي اتحجبتي، اللي لابسة ده حجاب ولا إيه».

نور دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، من النجم عمرو دياب، لديها 3 أشقاء أصغر منها سنا من زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب، وهم: كنزي وجنا وعبد الله، درست نور عمرو دياب مجموعة مختلفة من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

خلال لقاء الفنانة شيرين في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت عن جوانب من حياة ابنتها، قائلة: «بنتي هى حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني».