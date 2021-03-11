طرق طبيعية للحصول على أظافر طويلة وقوية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأظافر القوية الطويلة اللامعة الطبيعية هي حلم العديد من الفتيات، الذي يصعب الوصول إليه بسبب ضعف الأظافر وكسرها المستمر، ولذلك يقدم لكي «هن» علاجات لضعف الأظافر، موجودة في كل منزل.

وصفات طبيعية لأظافر طويلة وقوية

وفقا لموقع The channel،

-عصير الليمون

هو يعزز نمو الأظافر وغني بفيتامين سي الذي يساعد على زيادة طولها وقوتها.

طريقة الاستخدام:

ضعي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقتين أو ثلاثة من زيت الزيتون في وعاء، ثم سخني الخليط حتى يصبح دافئًا، واتركي أظافرك فيه لمدة 5-10 دقائق.

ولكن تذكري أن عليك تطبيق هذه الوصفة بعد إزالة طلاء الأظافر الخاص بك.

او بدلا من ذلك، يمكنك فرك شريحة ليمون على أظافرك ثم غسلها بالماء الدافئ.

ويمكنك تكرار ذلك كل يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع.

-عصير البرتقال

يساعد فيتامين سي الموجود في البرتقال على إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على أظافر قوية وصحية.

طريقة الاستخدام:

ضعي البعض من عصير البرتقال الطازج في وعاء، واتركي أظافرك فيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليها. وتذكري ترطيب أظافرك بعدها.

واستخدام هذه الطريقة يكون لمرة واحدة فقط في الأسبوع.

-زيت الزيتون

فهو يحتوي على فيتامين هـ الذي يحسن الدورة الدموية ويسهل نمو الأظافر.

طريقة الاستخدام:

سخني البعض منه ودلكي به أظافرك لمدة خمس دقائق، وارتدي قفازات بلاستيكية عليه واتركيها طوال الليل.

او بدلًا من ذلك، يمكنك ترك أظافرك فيه وعاء فيه زيت زيتون دافئ لمدة 10-15 دقيقة، وكرري هذه الطريقة مره كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

-الفازلين

وهو من أفضل الطرق لتنعيم الأظافر وتقويتها.

طريقة الاستخدام:

فقط اغسلي يديك جيدا وضعي الفازلين على أظافرك والجلد حولها، واتركيه لـ 10 دقائق ثم اغسليه.

-زيت جوز الهند

وهو أسرع حل لنمو الأظافر وتقويتها.

طريقة الاستخدام:

ضعي ملعقتين من جوز الهند في وعاء وسخنيه حتى يصبح دافئا، اغسلي يديك بالماء وضعيها في الوعاء مع تدليك أظافرك بشكل دائري، واتركيه ل 10 دقائق ثم اغسليه.

وافعلي هذا كل ليلة قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

نصائح للحصول على أظافر قوية ونظيفة

قدمت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بعض النصائح ومنها:

-لا تقضمي الأظافر او تزيلي الجلد الزائد؛ لأن هذا قد يتسبب في إتلاف الظفر.

-لا تستخدمي أظافرك كأداة، مثل فتح العلبة بها.

-لا تستخدمي أنواع رديئة من طلاء الأظافر لأنها تضعفها وتسهل كسرها.

الاعتناء بأظافر القدم

-قلمي أظافر القدم باستمرار؛ فإبقائها قصيرة يقلل من احتمالية كسرها.

-إذا كانت أظافر قدمك سميكة ويصعب قصها، ضعي قدمك في ماء دافئ مع القليل من الملح واتركيها لمده من 5-10 دقائق.

-ارتدي الأحذية التي تناسبك دون أن تضغط على الأظافر.