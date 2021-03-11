أرجنتينية تتخلص من طفلتها في جلسة سحر وشعوذة.. حامل في الرابع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدون رحمة أو شفقة على رضيعتها التي لا حول لها ولا قوة، أقدمت سيدة أرجنيتينة بالاتفاق مع زوجها على استغلال ابنتها لإجراء جلسة سحر وشعوذة، لتقوم بقتلها بطريقة شيطانية، بعد أن غرست أبرتين في قلبها ورئتها، ما جعل الحالة الصحية للطفلة تتدهور حتى تعرضت لمعاناة شديدة، وقامت الشرطة البريطانية على الفور بإلقاء القبض على الأم وزوجها، وفق صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

وجاء تقرير الطب الشرعي ليوضح سبب وفاة الطفلة «مايا فاليخوس»، والذي كشف أن الطفلة مايا، صاحبة الـ 3 سنوات، تعرضت لغرس إبرتين في عضوين شديدي الحساسية من الجسم؛ وهما الرئة والقلب، ما أدى إلى وفاة الطفلة جراء توقف عضلة القلب، إذ استهدفت الإبرتين عضويين حيويين في الجسم.

الإبرتان التي تم استخدامهما لإجراء جلسة السحر والشعوذة بوخذ الطفلة بهاـ فهما يستخدمان في العادة لخياطة كرة القدم، إذ يصل طول إحداهما إلى 10 سنتيمترات، كما أوضح تقرير الطب الشرعي أن وخذ الطفلة تم على مرحلتين، حيث تم وخذها قبل فترة، ويرجح أنها تسببت بالتعفن الذي فاقم الحالة الصحية للفتاة وأدى بها إلى الوفاة.

وعندما شعرت الأم أن الشرطة تبحث عنها وفي طريقها لإلقاء القبض عليها، حاولت والدة الطفلة والتي تبلغ من العمر 20 عاما، وزوجها الذي يبلغ من العمر 19 عاما الهرب، ولكنهما وقعا في قبضة الأمن قبل أن يلوذا بالفرار.

وبعد أن تم إلقاء القبض على الأم، تبين أنها حامل في الشهر الرابع، ما جعل المحامي الخاص بها يطلب أن تخضع للتوقيف داخل بيتها، بعد أن أفادت في أقوالها أن تعرضت للعنف والإيذاء خلال فترة حبسها الاحتياطي، كما أوضحت السلطات في إقليم شاكو، شمالي البلاد، إنها تبذل ما في طاقتها للقضاء على تلك الجلسات المشابهة من السحر والشعوذة.