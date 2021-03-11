وصلة غزل متبادل بين تامر حسني وزوجته بعد شائعة الانفصال: إنتي اللي قمر (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الشائعات تحوم حول علاقة الفنان تامر حسني بزوجته عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، فمن وقت لآخر تتردد الأنباء عن انفصالهما، مستندين في ذلك إلى التخمين والهواجس.

ومؤخرا نشرت «بسمة» فيديوهات على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بصحبة عدد من أصدقائها، وهنا ربط البعض بين هذا الموقف وحرص «تامر» على مشاركة صوره مع المعجبات، كوسيلة منه للرد على فيديوهاتها.

وبعد ساعات من تداول أخبار عن انفصال الثنائي، نشرت عارضة الأزياء عددا من الفيديوهات التي تظهر تواجدها مع زوجها تامر حسني، وهما يرقصان على أنغام أغانيه في أحد أماكن السهر في القاهرة.

بسمة بوسيل ترد على شائعات الانفصال

لم تكتف عارضة الأزياء التونسية بنشر عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر بها مع تامر حسني، بل شاركت عددا من الصور التي تجمع بينهما من داخل الحفل وهي تحضنه، وأرفقت تعليقًا على الصور التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، وهي تتغزل به، إذ قالت، «وينور قمر الليل ويضحك لنا في سماه».

تامر حسني يتغزل في زوجته: انتي اللي قمر

ومن جانبه أعاد الفنان مشاركة الصورة ذاتها، متغزلًا في زوجته بسمة، مرفقًا تعليقًا قال خلاله، «والنبي إنتي اللي قمر».

أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل

جدير بالذكر خلال الفترة الماضية شهدت علاقة الزوجين تامر حسني وبسمة بوسيل، توترًا كبيرًا ووصل إلى حد الحديث عن الانفصال، لكنهما تصالحا وأعلنا عن ذلك عبر «إنستجرام».

وكان الفنان تامر حسني، عاتب زوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، معلنة نبأ انفصالهما وبدء الطلاق.

وعاتبها زوجها بأنها ما كان يجب أن تنشر مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تنتهي خلافاتهما عبر الهاتف، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ بسبب شهرته.