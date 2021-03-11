اعرفيها جيدا.. 5 طرق ذكية للتعامل مع الزوج الكسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يكره الرجال والنساء على حد سواء الاضطرار إلى القيام بأي أعمال منزلية أو أي عمل آخر بشكل عام، هذا أمر شائع، ومن الواضح أنه مرهق، لكن بعض الأزواج بشكل خاص لديهم عادة الكسل المطول وعدم الرغبة في القيام بأي عمل منزلي يمكن أن يكون مزعجًا.

قد يكون جعل زوجك يستمع إليك ويقوم بالعمل مهمة صعبة، في ضوء ذلك، نقدم لك بعض الطرق الذكية للتعامل مع الزوج الكسول، وفقا لموقع timesofindia.

اجعليه يشعر بالحاجة

امنحي زوجك لقب "البطل الخارق" للقيام ببعض الأشياء المنزلية التي يمكنه فقط القيام بها، قد لا تحتاجين إليه فعلاً أن يفعل ذلك دائمًا، لأنك تستطيعين ذلك، لكن جعل زوجك يشعر بالقوة والمساعدة سيفي بالغرض دائمًا، حتى لو بدأ بالمساعدة قليلاً، فهذا تغيير كبير.

قدريه دائما

إذا كان قد قام بعمل ما عن غير قصد، فعليك أن تكملي مهاراته في العمل وتقدري جهوده، من المؤكد أن زوجك سيشعر بالراحة عند سماع مجاملات إيجابية لجهوده، إذا كان لديك أطفال في المنزل، فقد يبذل زوجك أيضًا جهدًا أكبر لإثارة إعجاب الأطفال.

كوني حازمة مع كل ما يقوله

تعلمي أن تكوني حازمة مع كلماته، كوني محددة وأخبري زوجك أنه لا خيار أمامه سوى القيام بالعمل، يمكنك أيضًا إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو المفضلة لديه لإضفاء المزيد من التأثير.

كوني مرنة من حيث العمل

قد لا يقوم زوجك بالأشياء كما تريدينها على طريقتك، قد يحاول القيام بالعمل بطريقة أكثر إبداعًا تتيح له القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل، لذلك، لا تجبريه على القيام بذلك أو تحاولي السيطرة عليه على طريقتك، بدلاً من ذلك، تقبلي طريقته، إذا كانت تستغرق وقتًا أقل.

اندمجي معه أثناء العمل

يمكنك الدخول في محادثات عميقة مع زوجك أثناء قيامه بتنظيف الأرضيات وأنتي تقومي بتنظيف الخزائن، ستندهشي من معرفة مدى عمق التحدث بينكما أثناء القيام بالأعمال المنزلية، إنه يبقيك مشتتًا عن التعب، وسوف يتطلع كلاكما إلى المزيد من هذه الفرص.