الحكومة الروسية: "كورونا" قد يتحول إلى فيروس موسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت نائب رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، الأربعاء 10 مارس أن "كورونا" قد يتحول إلى فيروس موسمي، وفق ما جاء في موقع" روسيا اليوم".

وأوضحت قائلة "إن عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى فيروس موسمي، شأنه شأن فيروس الإنفلونزا، لذلك فإن حملة التطعيم ضده يجب أن تجرى بشكل منتظم.

وقالت في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية "إن طلب السلطات بارتداء الكمامات الواقية والتقيد بالإجراءات الاحترازية يمكن أن يلغى بعد تطعيم 60% من سكان روسيا. إلا أن "كورونا" قد يتحول تدريجيا إلى فيروس موسمي، ما يعني إننا سنتلقى اللقاح ضده بشكل منتظم".

وأضافت، غوليكوفا، أن روسيا - شأنها شأن بلدان أخرى في العالم - لا تتوفر لديها معلومات وخبرات كافية للخروج باستنتاج عن فترة بقاء المناعة ضد الفيروس التاجي في جسم الإنسان.

يذكر أن تاتيانا غوليكوفا كانت قد أعلنت في وقت سابق أن مستوى مناعة القطيع سيصل نسبة 60% بين سكان روسيا مع شرط عدم انخفاض وتائر حملة التطعيم.