تجنبا للمخاطر.. 6 أشياء عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لا يهم ما عمرك، المهم أن تنتبهِ جيداً لكيفية حصولك على "البيرسينج"، فقد تكون هناك عواقب خطيرة إذا حدث خطاْ أثناء التركيب.

سنقدم لكِ 6 نقاط عليكِ معرفتها قبل الحصول على "البيرسينج"، وفق ما ذكر موقع ""seventeen.

1- مكان ذا سمعة جيدة

يوصي طبيب الجلدية تيد لوين في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعمل البيرسينج، عند طبيب مختص أو في محلات المجوهرات أو في صالونات التجميل، لأنه إذا كان الثقب في مكان غير مناسب أو بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب ندوب دائمة ومشوهة وتشكيل أكياس تحت الجلد.

2- طرح الأسئلة على الأخصائي

يجب أن تعرفي ما الأدوات التي يستخدمها الأخصائي، وكيف يتم تنظيفها، وما إذا كان يمكن أن يحدث مضاعفات، حيث يقول الدكتور "لوين": "لا تشعر بالخجل من الأسئلة فهذا الثقب في جسدك، لذا يجب معرفة كل شيء".

3- تنظيف المسدس قبل الثقب:

يجب أن يتم تنظيف المسدس الذي يثقب به بشكل صحيح قبل كل استخدام، فإذا لم يحدث ذلك سيتسبب في حدوث التهابات بكتيرية وفطرية وفيروسية.

4- الحصول عل حلق مضاد للحساسية:

يعاني الكثير من الناس من حساسية تجاه المعادن المختلفة، وغالباً ما يكون النيكل، لذا إذا كنت تعلم أنك مصاب أو كنت نعرف أن بعض المعادن تسبب لك الحكة، فيجب الحصول على قرط طبي، والابتعاد عن المعادن.

5- من المحتمل أن يكون مؤلماً لبضعة أيام:

في حين أن الألم الناتج عن الثقب سيختفي سريعاً، لكن ستعانين من بعض الألم والتقرح الخفيف والاحمرار والتورم لمدة 48 ساعة، لذلك تجنب النوم على الجنب الذي يوجد به الثقب، وإذا زاد التورم عن يومين فيجب التوجه إلى الطبيب.

6- قد تحصل على ندبة:

أكدت الدراسات أن الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 20 عاماً لديهم مخاطر أكبر للإصابة بندوب الجدرة والبقع الجلدية المتكتلة والمرتفعة، التي تكون أنسجة زائدة بشكل أساسي، لذلك إذا كان لديك ندوب في الماضي ولم تلتئم جيداً في فيجب أن تكون حريصاً في قرارك.