هل يحق للزوج فرض الحجاب على زوجته؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الفترة الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من التساؤلات حول أحقية الزوج في فرض الحجاب على زوجته من عدمه، وكانت قد أوضحت دار الإفتاء المصرية الإجابة حول ذلك التساؤل، الذي جاءت كالتالي:

ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟

إذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟.. وجاء الجواب: الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، مسؤول كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد.