في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن أمراض الكلى المزمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث الدكتور نعيم عيسى، وأخصائي زراعة الكلى في «مايو كلينك» بمدينة روتشستر، عن أمراض الكلى، بالتزامن مع 11 مارس، الذي يعد اليوم العالمي للكلى، وفرصة للتوعية بهذه الحالة المرضية، الذي تؤثر على وظيفة الكلى الممثلة في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ثم تُفرز بعد ذلك في هيئة بول.

أسباب أمراض الكلى المزمنة

وأوضح «عيسى»، في بيان له، أن مرض السكري وفرط ضغط الدم هما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى المزمنة في جميع أنحاء العالم، ومعظم الدول العربية، وتشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين وأمراض القلب والتاريخ العائلي للمرض والشيخوخة وبنية الكلى غير الطبيعية، مضيفا أنه يمكن أن يتسبب التدخين في تلف الكلى وتفاقم تلف الكلى.

وأشار الدكتور نعيم، إلى أن الكشف عن الحالات المزمنة أمر ضروري، وكذلك فحص أمراض الكلى المزمنة لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أنه يمكن أن تقلل إدارة الحالات المزمنة من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين وخسارة الوزن أيضا في الوقاية من أمراض الكلى.

ويضيف «عيسى»: «في الشرق الأوسط والمناطق ذات الطقس الحارّ الأخرى، من المهم أيضًا شرب كمية كافية من الماء للمساعدة في الوقاية من مشاكل الكلى، كما يجب أن يتناول البالغون 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الكلى ومن المهم تعزيز ثقافة الترطيب الجيد بين البالغين والأطفال».

أعراض أمراض الكلى

وتشمل الأعراض الخاصة بالإصابة بأمراض الكلى، الغثيان والقيء وفقدان الشهية والتعب ومشكلات في النوم وتغيرات في إخراج البول، وأحيانًا يعاني الناس من ضيق النفس وتورم القدمين والكاحلين وتشنجات وتقلصات عضلية مؤلمة وحكة مستمرة وألم في الصدر.

يركز علاج أمراض الكلى المزمنة على إبطاء تقدّم تلف الكلى، ويحتاج بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة في نهاية المطاف إلى غسيل الكلى، ويفضل إجراء عملية زراعة الكلى.

عملية زراعة الكلى

ويسعى الدكتور إلى مناقشة عملية زراعة الكلى من متبرع حي، وهي إجراء جراحي لإزالة عضو أو جزء من عضو من شخص حي، ووضعه في شخص آخر لم يعد العضو يعمل لديه، كما يجب التبرع بالكلى من مانح حي، هو أكثر عمليات الزراعة شيوعا لهذا النوع.

وعن التبرع بالكلى غير المتطابقة، فقد لا يتوافق المانحون والمتلقون في عملية الزراعة، لكن المانح من هذا الزوج قد يتوافق مع متلقٍ من زوجٍ آخر، وفقا للطبيب.

وفي سياق ذاته، اكتشف باحثو مايو كلينك سمات بنائية مجهرية قد تشير إلى بعض القابلية طويلة الأمد للإصابة بأمراض الكلى المزمنة لدى البالغين الأصحاء.