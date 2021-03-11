«نجلاء» تساند زوجها على عربة طعام لتقديم الأكلات: جمعنا حلم مشترك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مكان خشبي تقف فيه نجلاء سيد وزوجها لتقديم الأكلات المختلفة؛ إذ وجدت تحقيق حلمها بجانب زوجها حتى تسانده في مشوار حياته، محاولة أن تكون السند له في مشوارهما الذى بدأ من القاهرة واكتمل في محافظة أسيوط بافتتاح كرفانا لبيع الأطعمة المختلفة، وأطلقا عليه اسم «طابيه».

10 سنوات تعمل نجلاء سيد وزوجها في مجال المطاعم، بدأت من القاهرة حتى افتتاح الكرفان في أسيوط: «حبينا نعمل حاجة مختلفة في أسيوط البلد اللي اتولدنا فيها، فكرة الكرفان كانت جديدة في أسيوط»، حسب حديثها لـ«هن».

نجلاء: اتخرجنا من كلية تجارة لكن جمعنا حب الأكل

تخرج الزوجين من كلية تجارة ولكن جمعهما حب عمل الأكلات المختلفة حتى يجدوا حلمهما سويا في عمل الأطعمة بمختلف طرق إعدادها: «بنقدم كل الأكلات الشرقي والغربي، ووقوفنا مع بعض ساعدنا إننا نقدر نكبر ونحقق فروق في حياتنا».

كان وقوفها بجانب زوجها في الكرفان محل اندهاش البعض: «مكنش بيفرق معايا نظرات الناس ليا واني ست وبعمل أكل، بالعكس النظرات دي قوتني وزودت ثقتي في نفسي».

نجلاء: تزوجت من 14 سنة وانجبت 4 أطفال

جمعتها بزوجها قصة حب انتهت بالزواج منذ 14 عامًا وانجاب 4 أطفال: «أولادي ورثوا مننا حب الأكل وطرق إعداده، كل طفل منهم بيحب حاجة في الطبيخ».

وتكشف «نجلاء» عن أمنيتها التر ترغب في تحقيقها: «نفسي اسمنا يعلى أكتر والناس تعرفنا ويبقى في إقبال دايما علينا ونتوسع أكتر، ده حلمنا اللي بنسعى لتحقيقه من خلال مشروعنا».