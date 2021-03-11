طالبات «هندسة قنا» عن امتحان «الماتيريال»: الدكتور أجدع من السقا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسبب نص سؤال في امتحان الفرقة الثانية بقسم مدني بكلية الهندسة في جامعة جنوب الوادي، في إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاعت صور لنص السؤال، وهو: «اختر سؤالا كنت تتمنى وجوده في الامتحان وأجب عليه»، وأحيل الدكتور علاء وزيري، واضع السؤال، للتحقيق من قبل رئيس الجامعة.

وصفت إسراء أحمدي، إحدى الطالبات بالفرقة الثانية بقسم مدني، 22 عاما، من محافظة أسوان، مقيمة في قنا، السؤال المذكور أعلاه بأنه «لافتة إنسانية من الدكتور علاء وزيري في امتحان اليوم بمادة المتريال أن يترك لنا المجال ونقترح سؤالًا ونجيب عنه بأنفسنا، خاصة في هذه الظروف التي نشهدها بسبب فيروس كورونا المستجد».

وقالت الطالبة ندى في تصريحات خاصة لـ«هن»: «السؤال جاء مفاجئًا لكن جميع الطلاب أبدوا رضاهم عن فكرته بسبب الظروف التي يتعرض لها الطلاب من ضغوطات في الوقت الحالي ولم يعترض أحد في الدفعة على السؤال وهو سؤال بـ10 درجات فقط وليس 15% من النسبة الكلية في الامتحان، لكنه نقطة واحدة ضمن 3 من السؤال الذي يقدر بـ15%».

وطالبت ندى التي وصفت الدكتور علاء وزيري بأنه «أجدع من أحمد السقا»، بعدم محاسبة الدكتور؛ لأنه يشعر بجميع الطلاب، مؤكدة أنها وزملائها تواصلوا مع إدارة الكلية والجامعة حتى تتراجع عن قرارها بإحالته إلى التحقيق، خاصة أنه دكتور صغير السن وفي بداية حياته، على حد قولها.

واعترضت شيرين محمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، وتقيم في مدينة أبو تشت، على تحويل دكتور المادة للتحقيق، قائلة: «الدكتور علاء من الناس المحترمة جدًا ومن أفضلهم شرحًا وخلقًا وليس من معايير الامتحان أن يكون سهل بأكمله أو تعجيزي، فالامتحان كان به أسئلة صعبة أيضًا مطالبة بإيقاف التحقيق عن دكتور المادة، حيث أطلق الطلاب هاشتاج لدعم دكتور المادة بعنوان #ادعم_دكتور_علاء_وزيري».

كان رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الدكتور يوسف غرباوي، قد قرر إحالة مدرس بكلية الهندسة إلى التحقيق، بسبب سؤال في امتحان مادة «الماتيريال»، أو مقاومة تكنولوجيا المواد لطلاب الصف الثاني بهندسة مدني؛ لمخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لفحص باقي الأسئلة في ورقة الامتحان.