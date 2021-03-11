كفيفة تنجح في تعلم لغة الإشارة: نفسي أدعم ذوي الهمم وأقولهم مفيش مستحيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أناملها الناعمة تتحرك بانسيابية لرسم الحروف بأصابعها، بعد نجاحها في تعلم العديد من الكلمات بلغة الإشارة، بالرغم من فقدانها البصر منذ الصغر، مقررة نشر العديد من الأغاني بصوتها مع لغة الصمت والبكم، فضلا عن تقديم مقاطع فيديو للتوعية بحياة المكفوفين مدعمة بلغة الإشارة.

«نفسي أدعم كل ذوي الهمم، وأقولهم إن مفيش مستحيل فعلا».. بتلك الكلمات بدأت مريم النجدي حديثها لـ«هن»، موضحة أن حبها للغة الإشارة جاء بسبب تعاملها مع سارة الجوهري، التي تترجم الأغاني كافة بلغة الإشارة خلال مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي: «لفت نظري تعاملها مع بنت صماء، فحبيت أدخل العالم ده»، ما دفعها لسؤال «سارة» عن إمكانية تعلم المكفوفين للغة الإشارة: «قالتلي طبعا تقدري تتعلميها بسهولة».

مريم: «لسه عندي أحلام كتير أوي هحققها إن شاء الله»

تتعلم المطربة العشرينية لغة الإشارة من خلال إمساك المعلمة ليدها، وإرشادها بدلالة كل حركة ومعناها: «أخدت كذا جلسة، كل واحدة مدتها نص ساعة، ومكملة لحد ما احترفها».

تستعد مريم لتقديم سلسلة فيديوهات للتوعية بحياة المكفوفين، والإجابة على تساؤلات كُثر حول ذلك العالم المظلم المليء بالحياة والتحديات والألوان، الذي لا يعيقهم عن الاستمتاع بالحياة أو استعمال التكنولوجيا: «بجهز تصويرها مع المخرج حازم فودة، اللي تطوع بتصوير وكل حاجة من غير مقابل مادي»، فضلا عن رغبتها في غناء «أنت تقدر» لمحمود العسيلي ومصطفى حجاج، و«النور مكانه في القلوب» لمدحت صالح، و«لسه عندي أحلام كتير أوي هحققها إن شاء الله».

مريم النجدي مطربة وعازفة كفيفة، شاركت في العديد من الفعاليات، من بينها المؤتمر الوطنى للشباب بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.