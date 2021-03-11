ابنة محمد متولي عن علاقتها به: «كان دايما يقول حياتي حلوة بضحكة بناتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك في العديد من الأعمال الفنية، التلفزيونية منها والسينمائية والمسرحية، ولد في شبين الكوم بالمنوفية، وعاش في محافظة الإسكندرية ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ فترة السبعينيات، كانت أولى أعماله السينمائية، فيلم «خلي بالك من زوزو»، مع الفنانة سعاد حسني، وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، أبهر متابعيه في العديد من المسلسلات، كـ«أرابيسك، وليالي الحلمية، وزيزينيا»، إنه الفنان محمد متولي.

ويتزامن اليوم 11 مارس، ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، فقد تزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين، هو ممثل موهوب، ولعل ذلك قد تكشف بقوة بمشاركته في فيلم «سارق الفرح»، ومن بينهن ابنته سمر، التي دخلت الوسط وورثت موهبته في الفن.

كانت ابنة الفنان الراحل سمر، التي تشابهت ملامح وجوههم، فضلا عن حركات يديه ونظراته وتعبيرات وجهه الذي اتسم بها؛ إذ لفتت الأنظار قبل أشهر مضت، بعدما تداول العديد من الصور التي ظهرت تبدو، وكأنها نسخة طبق الأصل منه.

ابنة محمد متولي تتحدث عن علاقتها بوالدها

وكانت تحدثت سمر عن كواليس علاقتها بوالدتها، خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «بابا كان ليه جملة شهيرة كان دايما يقول أحلى حاجة في حياتي ضحكة بناتي، أول من شجعني على التمثيل، كان بيخلينا نركز في جامعتنا، وعلمنا نعتمد على نفسنا يبقى عندنا مبادئ ومنبقاش ساهلين، كلمة تودينا أو تجيبنا، ولما خلصت جامعة قولتله عايزة امثل، وبالفعل مثلنا سوا».

وتابعت سمر: «والدي كان بيحب التمثيل من صغره، وكان بيضع كرسي أمامه على إنه أحد الجمهور، ويمثل، وشارك في التمثيل على مسرح المدرسة في المرحلة الإعدادية والثانوية، ومثل مع شقيقه لحد الثانوية».