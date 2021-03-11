مبادرة «صحتك أهم» تدعو للكشف عن الأمراض النفسية التي تصيب النساء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفي العالم في مارس بشهر المرأة، ويتم عرض إنجازات النساء على مستوى العالم خلاله، والتوعية بالعادات والمشاكل التي تتعرض لها، لذا أطلقت الدكتورة نهال عفان مبادرة «صحتك أهم» للتوعية بأهمية الكشف عن الأمراض غير السارية والنفسية التي تصيب المرأة بسبب المجتمع.

وقالت أثناء حديثها لـ «هُن»، إن المرأة نصف المجتمع وهي التي ترعى النصف الثاني، لذا فإن الاهتمام بصحتها وجمالها ليس رفاهية بل مسؤولية المجتمع ككل، بمؤسساته وكياناته الحكومية والخاصة.

وأضافت الطبيبة المختصة بعلاج الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر أنه خلال العقود أصبح هناك تقنيات وفحوصات جديدة للكشف عن الأمراض التي تصيب المرأة، مثل الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى طرق الكشف عن سرطان الرحم وغيرها من الأمراض التي تنتشر بين السيدات.

وكشفت عن أنها تتعاون مع عدد من الأطباء في مبادرة «صحتك أهم» لتوعية المرأة بالأمراض الجسدية التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى المشكلات النفسية التي تنتج عن الدعاية المبالغ فيها بخصوص الشكل الجمالي الذي يجب أن تكون عليه المرأة، وعدم الاعتراف بأي شكل آخر مثل «البدينة مرفوضة، وصاحبة النمش مشوهة، ومريضة البهاق تتعامل بتنمر»، موضحة أن المرأة جميلة في كل أحوالها.

وأشارت «عفان» إلى أنها خلال عملها في مجال التجميل فإن الكثير من الأزمات التي واجهتها مع مريضاتها تمثلت في فقدان الثقة والسعي وراء الحصول على شكل جمالي معين بصرف النظر عن مناسبته طبيعة جسمها أم لا.

واختتمت أنها سعت مع مجموعة من الأطباء النفسيين في محاولة لنشر التوعية بخصوص الصحة النفسية والجسدية للمرأة بالتعاون مع مراكز حكومية متخصصة.