"السالوبيت الشتوي" يبرز في عرض شانيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رغم أن منتجعات التزلج أغلقت أبوابها في فرنسا بسبب القيود المفروضة لمكافحة كورونا، أعادت دار أزياء شانيل اليوم الثلاثاء أجواء تشبه أجواء التزلج بمجموعة أزياء برز فيها "السالوبيت" المبطن وأحذية الفرو الطويلة.

كشفت الدار الفرنسية، التي لم تستطع مثل منافسيها تقديم عرض حي أمام جمهور هذا الموسم خلال أسبوع الموضة بباريس، عن مجموعة للشتاء المقبل في فيلم، وفقا لوكالة رويترز.

وجمع الفيلم بين لقطات بالأبيض والأسود في شوارع باريس وأخرى بالألوان النابضة في ساحة الرقص بنادي كاستيل الليلي الذي يرتاده العاملون في مجال الموضة وعرضت خلاله شانيل مجموعة ثرية من التصميمات والأقمشة.

وقالت المصممة فيرجيني فيار، تعقيبا على العرض، إن المجموعة مستوحاة من التناقضات وإنها تتضمن معاطف مكتنزة وفساتين شفافة بالإضافة إلى قمصان مصنوعة من خام التويد الذي تشتهر به الدار.

أضافت فيار في بيان "هذه المجموعة مزيج من تأثيرين: أجواء عطلات التزلج التي أعشقها وفكرة محددة عن الأناقة الباريسية من السبعينيات وحتى الآن".