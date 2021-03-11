قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل رنجة بالمستردة، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير رنجة بالمستردة

شرائح رنجة

كوب شبت مفروم

نصف كوب مستردة

نصف كوب مايونيز

كوب زبادي

ربع كوب عصير ليمون

كوب بصل أحمر مفروم

زيت

فلفل أسود

للتقديم

بصل أخضر

عيش بلدي

طريقة تحضير رنجة بالمستردة

يخلط البصل والمايونيز والزبادي والشبت وعصير ليمون ومستردة وفلفل أسود وملح وبصل أخضر ثم تقطع الرنجة وتضاف للدريسنج.