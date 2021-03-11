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طريقة عمل رنجة بالمستردة

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

04:14 ص | الخميس 11 مارس 2021

قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل رنجة بالمستردة، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير رنجة بالمستردة

شرائح رنجة

كوب شبت مفروم

نصف كوب مستردة

نصف كوب مايونيز

كوب زبادي

ربع كوب عصير ليمون

كوب بصل أحمر مفروم

زيت

فلفل أسود 

للتقديم

بصل أخضر

عيش بلدي

طريقة تحضير رنجة بالمستردة

يخلط البصل والمايونيز والزبادي والشبت وعصير ليمون ومستردة وفلفل أسود وملح وبصل أخضر ثم تقطع الرنجة وتضاف للدريسنج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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