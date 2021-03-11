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طريقة عمل فطيرة التفاح بخطوات بسيطة

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

03:46 ص | الخميس 11 مارس 2021

فطيرة التفاح

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل فطيرة التفاح، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل فطيرة التفاح

عجينة باف باستري 

حشو فطيرة التفاح 

4 قطع تفاح مقطع ومقشر 

2 ملعقة دقيق 

كوب سكر 

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ملعقة كبيرة قرفة 

زبيب 

عصير ليمون

طريقة تحضير فطيرة التفاح حلويات

تفرد عجينة الباف باستري

ثم يضاف عليها الحشوة

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لعمل الحشوة

على النار تذوب الزبدة مع القرفة والزبيب

ثم يضاف السكر ثم التفاح

ثم يوضع الخليط على الفطيرة المفرودة

ثم يدهن الوجه بالبيضة مع الفانيليا ثم تدخل الفرن حتى تمام الفرن وتقدم

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