طريقة عمل مولتن كيك مع حبات الفراولة

القاهرة - سمر حسين - يفضل البعض تناول الحلويات المختلفة بإختلاف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مولتن كيك، على طريقة الشيف زينب مصطفي، مقدمة برنامج بالصحة والراحة، على سي بي سي سفرة.

المكونات

100 جرام شوكولاتة مبشورة.

80 جرام زبدة طرية.

50 جرام سكر.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح.

50 جرام دقيق.

زبدة لينة.

كاكاو.

التزيين

فراولة.

توت أحمر.

كاكاو.

صوص شوكولاتة.

أصابع شوكولاتة.

طريقة تحضير مولتن كيك

تدهن القوالب بالزبدة والكاكاو

تذوب الشيكولاتة مع الزبدة

ثم يضاف السكر والبيض ويخفقوا

ويضاف الفانيليا والملح والدقيق ويخلطوا جيدا

يوضع الخليط في القوالب المبطنة

ويوضع في حمام ماء

ويدخل الكيك الفرن حتى تمام الطهي

يزين الكيك بصوص الشوكولاتة والكاكاو مع حبات من الفراولة ويقدم.